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Ущерб от взрыва газа в Пятигорске составил 12 миллионов рублей - РИА Новости, 11.11.2024
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12:42 11.11.2024
https://ria.ru/20241111/pyatigorsk-1983060065.html
Ущерб от взрыва газа в Пятигорске составил 12 миллионов рублей
Ущерб от взрыва газа в Пятигорске составил 12 миллионов рублей - РИА Новости, 11.11.2024
Ущерб от взрыва газа в Пятигорске составил 12 миллионов рублей
Ущерб от взрыва газа в доме в Пятигорске составил около 12 млн руб, регион поможет с восстановлением здания, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T12:42
2024-11-11T12:42
происшествия
пятигорск
ставропольский край
владимир владимиров
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ПЯТИГОРСК, 11 ноя - РИА Новости. Ущерб от взрыва газа в доме в Пятигорске составил около 12 млн руб, регион поможет с восстановлением здания, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. "Вернуть дом в полноценную эксплуатацию. Ущерб составил около 12 млн рублей. Поврежден лифт, треснула плита перекрытия. Но в целом конструктивы не затронуты. С восстановлением мы поможем. Участие также примет застройщик и газовая компания", - написал Владимиров в своем Telegram-канале.
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происшествия, пятигорск, ставропольский край, владимир владимиров
Происшествия, Пятигорск, Ставропольский край, Владимир Владимиров
Ущерб от взрыва газа в Пятигорске составил 12 миллионов рублей

Владимиров: ущерб от взрыва газа в Пятигорске составил около 12 миллионов рублей

© МЧС Ставропольского края/TelegramПоследствия взрыва газа и пожара в ЖК "Курортный" в Пятигорске
Последствия взрыва газа и пожара в ЖК Курортный в Пятигорске - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© МЧС Ставропольского края/Telegram
Последствия взрыва газа и пожара в ЖК "Курортный" в Пятигорске
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ПЯТИГОРСК, 11 ноя - РИА Новости. Ущерб от взрыва газа в доме в Пятигорске составил около 12 млн руб, регион поможет с восстановлением здания, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
"Вернуть дом в полноценную эксплуатацию. Ущерб составил около 12 млн рублей. Поврежден лифт, треснула плита перекрытия. Но в целом конструктивы не затронуты. С восстановлением мы поможем. Участие также примет застройщик и газовая компания", - написал Владимиров в своем Telegram-канале.
Пожарно-спасательные расчеты на месте взрыва газа в квартире жилого дома на Карельском бульваре. 9 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
На севере Москвы потушили пожар после взрыва газа в квартире
9 ноября, 21:11
 
ПроисшествияПятигорскСтавропольский крайВладимир Владимиров
 
 
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