https://ria.ru/20241111/pyatigorsk-1983060065.html

Ущерб от взрыва газа в Пятигорске составил 12 миллионов рублей

Ущерб от взрыва газа в Пятигорске составил 12 миллионов рублей - РИА Новости, 11.11.2024

Ущерб от взрыва газа в Пятигорске составил 12 миллионов рублей

Ущерб от взрыва газа в доме в Пятигорске составил около 12 млн руб, регион поможет с восстановлением здания, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T12:42

2024-11-11T12:42

2024-11-11T12:42

происшествия

пятигорск

ставропольский край

владимир владимиров

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ПЯТИГОРСК, 11 ноя - РИА Новости. Ущерб от взрыва газа в доме в Пятигорске составил около 12 млн руб, регион поможет с восстановлением здания, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. "Вернуть дом в полноценную эксплуатацию. Ущерб составил около 12 млн рублей. Поврежден лифт, треснула плита перекрытия. Но в целом конструктивы не затронуты. С восстановлением мы поможем. Участие также примет застройщик и газовая компания", - написал Владимиров в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20241109/pozhar-1982868389.html

пятигорск

ставропольский край

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происшествия, пятигорск, ставропольский край, владимир владимиров