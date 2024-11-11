https://ria.ru/20241111/pyatigorsk-1983060065.html
Ущерб от взрыва газа в Пятигорске составил 12 миллионов рублей
Ущерб от взрыва газа в Пятигорске составил 12 миллионов рублей - РИА Новости, 11.11.2024
Ущерб от взрыва газа в Пятигорске составил 12 миллионов рублей
Ущерб от взрыва газа в доме в Пятигорске составил около 12 млн руб, регион поможет с восстановлением здания, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T12:42
2024-11-11T12:42
2024-11-11T12:42
происшествия
пятигорск
ставропольский край
владимир владимиров
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ПЯТИГОРСК, 11 ноя - РИА Новости. Ущерб от взрыва газа в доме в Пятигорске составил около 12 млн руб, регион поможет с восстановлением здания, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. "Вернуть дом в полноценную эксплуатацию. Ущерб составил около 12 млн рублей. Поврежден лифт, треснула плита перекрытия. Но в целом конструктивы не затронуты. С восстановлением мы поможем. Участие также примет застройщик и газовая компания", - написал Владимиров в своем Telegram-канале.
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происшествия, пятигорск, ставропольский край, владимир владимиров
Происшествия, Пятигорск, Ставропольский край, Владимир Владимиров
Ущерб от взрыва газа в Пятигорске составил 12 миллионов рублей
Владимиров: ущерб от взрыва газа в Пятигорске составил около 12 миллионов рублей