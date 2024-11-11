https://ria.ru/20241111/pyatigorsk-1983053856.html
Губернатор назвал возможную причину взрыва газа в Пятигорске
Губернатор назвал возможную причину взрыва газа в Пятигорске - РИА Новости, 11.11.2024
Губернатор назвал возможную причину взрыва газа в Пятигорске
Предварительной причиной взрыва многоквартирного дома в Пятигорске стала несогласованная замена газового оборудования, сообщил губернатор Ставропольского края... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T12:26
2024-11-11T12:26
2024-11-11T12:38
происшествия
пятигорск
ставропольский край
владимир владимиров
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ПЯТИГОРСК, 11 ноя - РИА Новости. Предварительной причиной взрыва многоквартирного дома в Пятигорске стала несогласованная замена газового оборудования, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своем Telegram-канале."По предварительным данным, причиной трагедии стала несогласованная замена газового оборудования. Краевому Минпромэнерго поручено организовать комплекс мероприятий, который поможет избежать повторения таких ситуаций", - написал Владимиров.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, пятигорск, ставропольский край, владимир владимиров
Происшествия, Пятигорск, Ставропольский край, Владимир Владимиров
Губернатор назвал возможную причину взрыва газа в Пятигорске
Губернатор: взрыв в Пятигорске мог произойти из-за замены оборудования