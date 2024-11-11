https://ria.ru/20241111/pvo-1983106868.html

Над территорией Белгородской области уничтожили два беспилотника

Над территорией Белгородской области уничтожили два беспилотника - РИА Новости, 11.11.2024

Над территорией Белгородской области уничтожили два беспилотника

Российские средства ПВО уничтожили два беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T15:23

2024-11-11T15:23

2024-11-11T15:29

безопасность

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

белгородская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151313/37/1513133738_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_468f617396ea16751fcd203222cfd6a4.jpg

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили два беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России."Одиннадцатого ноября с 13.30 до 14.30 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241111/bespilotnik-1983069240.html

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), белгородская область