https://ria.ru/20241111/pvo-1983106868.html
Над территорией Белгородской области уничтожили два беспилотника
Над территорией Белгородской области уничтожили два беспилотника - РИА Новости, 11.11.2024
Над территорией Белгородской области уничтожили два беспилотника
Российские средства ПВО уничтожили два беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T15:23
2024-11-11T15:23
2024-11-11T15:29
безопасность
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
белгородская область
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили два беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России."Одиннадцатого ноября с 13.30 до 14.30 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241111/bespilotnik-1983069240.html
белгородская область
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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), белгородская область
Безопасность, Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Белгородская область
Над территорией Белгородской области уничтожили два беспилотника
Минобороны: над территорией Белгородской области уничтожили два беспилотника