https://ria.ru/20241111/pvo-1983074639.html
Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник
Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 11.11.2024
Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник
Российские средства ПВО в полдень уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T13:51
2024-11-11T13:51
2024-11-11T13:52
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
белгородская область
безопасность
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Российские средства ПВО в полдень уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ."Одиннадцатого ноября 2024 года около 12.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241111/bespilotnik-1983069240.html
белгородская область
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министерство обороны рф (минобороны рф), белгородская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Белгородская область, Безопасность
Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник
Минобороны: над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник