https://ria.ru/20241111/putin-1983161363.html
Путин поручил разработать программу повышения надежности оборудования в ДФО
Путин поручил разработать программу повышения надежности оборудования в ДФО - РИА Новости, 11.11.2024
Путин поручил разработать программу повышения надежности оборудования в ДФО
Президент России Владимир Путин поручил до 1 февраля разработать программу повышения надежности генерирующего оборудования на Дальнем Востоке. РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T18:07
2024-11-11T18:07
2024-11-11T18:08
экономика
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дальний восток
владимир путин
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 февраля разработать программу повышения надежности генерирующего оборудования на Дальнем Востоке. Перечень поручений по итогам совещания по вопросам развития инфраструктуры Дальневосточного федерального округа опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с акционерным обществом "Системный оператор Единой энергетической системы", публичным акционерным обществом "Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро" и исполнительными органами субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, разработать программу повышения надежности генерирующего оборудования в Дальневосточном федеральном округе, предусматривающую в том числе формирование мобильного резерва генерирующих мощностей, и определить источники ее финансирования", - говорится в документе. Также Путин поручил при необходимости представить предложения о внесении соответствующих изменений в нормативные правовые акты. Срок исполнения поручения - 1 февраля 2025 года.
https://ria.ru/20240618/putin-1953627782.html
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экономика, россия, дальний восток, владимир путин
Экономика, Россия, Дальний Восток, Владимир Путин
Путин поручил разработать программу повышения надежности оборудования в ДФО
Путин поручил разработать программу повышения надежности электрооборудования ДФО