https://ria.ru/20241111/putin-1983159542.html
Путин поручил представить предложения по финансированию электросетей
Путин поручил представить предложения по финансированию электросетей - РИА Новости, 11.11.2024
Путин поручил представить предложения по финансированию электросетей
Президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения по финансированию развития электросетей при реализации капиталоемких... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T17:58
2024-11-11T17:58
2024-11-11T17:58
экономика
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1972136908_172:49:3073:1681_1920x0_80_0_0_68aca4e07ffbb975cec03030aa9f70d1.jpg
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения по финансированию развития электросетей при реализации капиталоемких инвестпроектов в Дальневосточном федеральном округе. Перечень поручений по итогам совещания по вопросам развития инфраструктуры Дальневосточного федерального округа опубликован в понедельник на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации... представить предложения по определению механизма финансирования развития электросетевой инфраструктуры при реализации капиталоемких инвестиционных проектов на территории Дальневосточного федерального округа", - гласит один из пунктов документа. Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 февраля 2025 года.
https://ria.ru/20240904/putin-1970582310.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1972136908_342:0:3073:2048_1920x0_80_0_0_98043e086bc0e3f6fc06baf95e8dca9b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин поручил представить предложения по финансированию электросетей
Путин поручил представить предложения по финансированию электросетей в ДФО
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения по финансированию развития электросетей при реализации капиталоемких инвестпроектов в Дальневосточном федеральном округе.
Перечень поручений по итогам совещания по вопросам развития инфраструктуры Дальневосточного федерального округа опубликован в понедельник на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации... представить предложения по определению механизма финансирования развития электросетевой инфраструктуры при реализации капиталоемких инвестиционных проектов на территории Дальневосточного федерального округа", - гласит один из пунктов документа.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 февраля 2025 года.