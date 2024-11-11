https://ria.ru/20241111/putin-1983159542.html

Путин поручил представить предложения по финансированию электросетей

Путин поручил представить предложения по финансированию электросетей - РИА Новости, 11.11.2024

Путин поручил представить предложения по финансированию электросетей

Президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения по финансированию развития электросетей при реализации капиталоемких... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T17:58

2024-11-11T17:58

2024-11-11T17:58

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения по финансированию развития электросетей при реализации капиталоемких инвестпроектов в Дальневосточном федеральном округе. Перечень поручений по итогам совещания по вопросам развития инфраструктуры Дальневосточного федерального округа опубликован в понедельник на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации... представить предложения по определению механизма финансирования развития электросетевой инфраструктуры при реализации капиталоемких инвестиционных проектов на территории Дальневосточного федерального округа", - гласит один из пунктов документа. Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 февраля 2025 года.

https://ria.ru/20240904/putin-1970582310.html

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экономика, россия, владимир путин