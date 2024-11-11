https://ria.ru/20241111/putin-1983156865.html
Путин поручил проверить информацию о повышении цен на энергооборудование
Путин поручил проверить информацию о повышении цен на энергооборудование - РИА Новости, 11.11.2024
Путин поручил проверить информацию о повышении цен на энергооборудование
Президент России Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС), Минпромторгу и Минэнерго до 1 февраля проверить информацию о повышении цен на... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T17:51
2024-11-11T17:51
2024-11-11T18:05
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
экономика
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владимир путин
антон алиханов
максим шаскольский
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС), Минпромторгу и Минэнерго до 1 февраля проверить информацию о повышении цен на российское энергооборудование.Перечень поручений по итогам совещания по вопросам развития инфраструктуры Дальневосточного федерального округа опубликован на сайте Кремля."ФАС России совместно с Минпромторгом России и Минэнерго России провести проверку информации о наличии признаков нарушений антимонопольного законодательства, повлекших за собой повышение цен на энергетическое оборудование отечественного производства, и при необходимости принять соответствующие меры", - говорится в перечне поручений.Срок исполнения поручения - 1 февраля 2025 года, ответственные - глава ФАС Максим Шаскольский, глава Минпромторга Антон Алиханов и глава Минэнерго Сергей Цивилев.
https://ria.ru/20241105/fas-1981891933.html
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федеральная антимонопольная служба (фас россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство энергетики рф (минэнерго россии), экономика, россия, владимир путин, антон алиханов, максим шаскольский
Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Экономика, Россия, Владимир Путин, Антон Алиханов, Максим Шаскольский
Путин поручил проверить информацию о повышении цен на энергооборудование
Путин поручил проверить повышение цен на российское энергооборудование