https://ria.ru/20241111/putin-1983047657.html

Путин проведет несколько непубличных внутренних совещаний

Путин проведет несколько непубличных внутренних совещаний - РИА Новости, 11.11.2024

Путин проведет несколько непубличных внутренних совещаний

Президент России Владимир Путин в понедельник проведет ряд непубличных внутренних совещаний и встреч, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T12:05

2024-11-11T12:05

2024-11-11T12:05

политика

россия

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник проведет ряд непубличных внутренних совещаний и встреч, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Путин работает в Кремле. У него спокойный график без крупных публичных мероприятий. Идет череда встреч, внутренних рабочих совещаний, и в основном они непубличного характера", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20241111/putin-1983046029.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, владимир путин, дмитрий песков