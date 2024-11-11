https://ria.ru/20241111/putin-1983047657.html
Путин проведет несколько непубличных внутренних совещаний
Путин проведет несколько непубличных внутренних совещаний - РИА Новости, 11.11.2024
Путин проведет несколько непубличных внутренних совещаний
Президент России Владимир Путин в понедельник проведет ряд непубличных внутренних совещаний и встреч, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T12:05
2024-11-11T12:05
2024-11-11T12:05
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник проведет ряд непубличных внутренних совещаний и встреч, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Путин работает в Кремле. У него спокойный график без крупных публичных мероприятий. Идет череда встреч, внутренних рабочих совещаний, и в основном они непубличного характера", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20241111/putin-1983046029.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, россия, владимир путин, дмитрий песков
Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Путин проведет несколько непубличных внутренних совещаний
Песков: Путин проведет несколько непубличных внутренних совещаний и встреч