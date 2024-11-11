https://ria.ru/20241111/putin-1983039156.html
Путин поручил ускорить утверждение плана развития полетов в ДФО
Путин поручил ускорить утверждение плана развития полетов в ДФО - РИА Новости, 11.11.2024
Путин поручил ускорить утверждение плана развития полетов в ДФО
Президент России Владимир Путин поручил правительству до декабря ускорить утверждение плана развития авиационных перевозок на Дальнем Востоке для их роста к... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T11:44
2024-11-11T11:44
2024-11-11T11:44
экономика
космос - риа наука
россия
дальний восток
владимир путин
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1a/1780217186_0:218:2865:1830_1920x0_80_0_0_8ec7332abc3f5808e6fdecf044614adb.jpg
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству до декабря ускорить утверждение плана развития авиационных перевозок на Дальнем Востоке для их роста к 2030 году до не менее чем 4 миллионов пассажиров в год - соответствующий перечень поручений по итогам пленарного заседания Восточного экономического форума опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации: с учетом ранее данного поручения ускорить утверждение комплексного плана мероприятий по развитию воздушных перевозок внутри Дальневосточного федерального округа, направленного на обеспечение роста объема таких перевозок к 2030 году не менее чем до 4 миллионов пассажиров в год. Срок - 1 декабря 2024 года", - говорится в документе. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20240904/putin-1970567936.html
россия
дальний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1a/1780217186_68:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_4e2f7c0c86c8f581e4ab0a737a7ddb68.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, космос - риа наука, россия, дальний восток, владимир путин, михаил мишустин
Экономика, Космос - РИА Наука, Россия, Дальний Восток, Владимир Путин, Михаил Мишустин
Путин поручил ускорить утверждение плана развития полетов в ДФО
Путин поручил ускорить утверждение плана авиаперевозок на Дальнем Востоке