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Путин поручил ускорить утверждение плана развития полетов в ДФО - РИА Новости, 11.11.2024
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11:44 11.11.2024
https://ria.ru/20241111/putin-1983039156.html
Путин поручил ускорить утверждение плана развития полетов в ДФО
Путин поручил ускорить утверждение плана развития полетов в ДФО - РИА Новости, 11.11.2024
Путин поручил ускорить утверждение плана развития полетов в ДФО
Президент России Владимир Путин поручил правительству до декабря ускорить утверждение плана развития авиационных перевозок на Дальнем Востоке для их роста к... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T11:44
2024-11-11T11:44
экономика
космос - риа наука
россия
дальний восток
владимир путин
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству до декабря ускорить утверждение плана развития авиационных перевозок на Дальнем Востоке для их роста к 2030 году до не менее чем 4 миллионов пассажиров в год - соответствующий перечень поручений по итогам пленарного заседания Восточного экономического форума опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации: с учетом ранее данного поручения ускорить утверждение комплексного плана мероприятий по развитию воздушных перевозок внутри Дальневосточного федерального округа, направленного на обеспечение роста объема таких перевозок к 2030 году не менее чем до 4 миллионов пассажиров в год. Срок - 1 декабря 2024 года", - говорится в документе. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20240904/putin-1970567936.html
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экономика, космос - риа наука, россия, дальний восток, владимир путин, михаил мишустин
Экономика, Космос - РИА Наука, Россия, Дальний Восток, Владимир Путин, Михаил Мишустин
Путин поручил ускорить утверждение плана развития полетов в ДФО

Путин поручил ускорить утверждение плана авиаперевозок на Дальнем Востоке

© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству до декабря ускорить утверждение плана развития авиационных перевозок на Дальнем Востоке для их роста к 2030 году до не менее чем 4 миллионов пассажиров в год - соответствующий перечень поручений по итогам пленарного заседания Восточного экономического форума опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации: с учетом ранее данного поручения ускорить утверждение комплексного плана мероприятий по развитию воздушных перевозок внутри Дальневосточного федерального округа, направленного на обеспечение роста объема таких перевозок к 2030 году не менее чем до 4 миллионов пассажиров в год. Срок - 1 декабря 2024 года", - говорится в документе.
Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Президент России Владимир Путин общается с модераторами ключевых сессий ВЭФ-2024 на полях Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Путин: России нужен региональный самолет для развития авиаперевозок в ДФО
4 сентября, 16:52
 
ЭкономикаКосмос - РИА НаукаРоссияДальний ВостокВладимир ПутинМихаил Мишустин
 
 
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