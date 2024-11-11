https://ria.ru/20241111/putin-1983039156.html

Путин поручил ускорить утверждение плана развития полетов в ДФО

Путин поручил ускорить утверждение плана развития полетов в ДФО - РИА Новости, 11.11.2024

Путин поручил ускорить утверждение плана развития полетов в ДФО

Президент России Владимир Путин поручил правительству до декабря ускорить утверждение плана развития авиационных перевозок на Дальнем Востоке для их роста к... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T11:44

2024-11-11T11:44

2024-11-11T11:44

экономика

космос - риа наука

россия

дальний восток

владимир путин

михаил мишустин

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству до декабря ускорить утверждение плана развития авиационных перевозок на Дальнем Востоке для их роста к 2030 году до не менее чем 4 миллионов пассажиров в год - соответствующий перечень поручений по итогам пленарного заседания Восточного экономического форума опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации: с учетом ранее данного поручения ускорить утверждение комплексного плана мероприятий по развитию воздушных перевозок внутри Дальневосточного федерального округа, направленного на обеспечение роста объема таких перевозок к 2030 году не менее чем до 4 миллионов пассажиров в год. Срок - 1 декабря 2024 года", - говорится в документе. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20240904/putin-1970567936.html

россия

дальний восток

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Дарья Буймова

экономика, космос - риа наука, россия, дальний восток, владимир путин, михаил мишустин