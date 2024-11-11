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Путин дал поручения по работе медицинского поезда "Святой Пантелеймон" - РИА Новости, 11.11.2024
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11:11 11.11.2024 (обновлено: 11:13 11.11.2024)
https://ria.ru/20241111/putin-1983030158.html
Путин дал поручения по работе медицинского поезда "Святой Пантелеймон"
Путин дал поручения по работе медицинского поезда "Святой Пантелеймон" - РИА Новости, 11.11.2024
Путин дал поручения по работе медицинского поезда "Святой Пантелеймон"
Президент России Владимир Путин поручил кабмину с участием РЖД принять меры для бесперебойной деятельности передвижного консультативно-диагностического... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T11:11
2024-11-11T11:13
общество
россия
владимир путин
ржд
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину с участием РЖД принять меры для бесперебойной деятельности передвижного консультативно-диагностического медицинского центра и аптечного пункта на базе поезда "Святой Пантелеймон" для оказания медпомощи населению Дальневосточного федерального округа и определить объемы и источники финансирования для этого, следует из поручений на сайте Кремля. Президент утвердил перечень поручений по итогам пленарного заседания Восточного экономического форума, состоявшегося 5 сентября 2024 года. "Правительству РФ… с участием открытого акционерного общества "Российские железные дороги" принять меры, обеспечивающие бесперебойную деятельность передвижного консультативно-диагностического медицинского центра и аптечного пункта на базе поезда "Святой Пантелеймон", для оказания в 2024 году медицинской помощи населению не менее пяти субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа…", - говорится в сообщении. Там добавляется, что в 2025 году это должно коснуться не менее восьми таких субъектов РФ. "…Определив необходимые объемы и источники финансирования соответствующих мероприятий… Срок – 15 февраля 2025 года", - указано в поручении. РЖД в августе 2024 года презентовали первый получивший регистрацию в России медицинский поезд "Святой Пантелеймон". Он создан специально для оказания медпомощи жителям отдаленных регионов страны и был отправлен для работы на Восточный полигон. "Святой Пантелеймон" состоит из 14-ти вагонов, шесть из которых вспомогательные (купе для проживания персонала, штаб, душевая со стиральным оборудованием, электростанция и ресторан), а восемь – медицинского назначения. Это вагоны лучевой и функциональной диагностики, два терапевтических, хирургический, лабораторный, вагон-ординаторская и вагон-регистратура. Кабинеты оснащены современным высокотехнологичным оборудованием.
https://ria.ru/20240918/putin-1973522422.html
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общество, россия, владимир путин, ржд
Общество, Россия, Владимир Путин, РЖД
Путин дал поручения по работе медицинского поезда "Святой Пантелеймон"

Путин дал поручения для бесперебойной работы медпоезда "Святой Пантелеймон"

© Фото : РИА НовостиПервый медицинский поезд, получивший регистрацию в России
Первый медицинский поезд, получивший регистрацию в России - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© Фото : РИА Новости
Первый медицинский поезд, получивший регистрацию в России. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину с участием РЖД принять меры для бесперебойной деятельности передвижного консультативно-диагностического медицинского центра и аптечного пункта на базе поезда "Святой Пантелеймон" для оказания медпомощи населению Дальневосточного федерального округа и определить объемы и источники финансирования для этого, следует из поручений на сайте Кремля.
Президент утвердил перечень поручений по итогам пленарного заседания Восточного экономического форума, состоявшегося 5 сентября 2024 года.
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"Правительству РФ… с участием открытого акционерного общества "Российские железные дороги" принять меры, обеспечивающие бесперебойную деятельность передвижного консультативно-диагностического медицинского центра и аптечного пункта на базе поезда "Святой Пантелеймон", для оказания в 2024 году медицинской помощи населению не менее пяти субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа…", - говорится в сообщении.
Там добавляется, что в 2025 году это должно коснуться не менее восьми таких субъектов РФ. "…Определив необходимые объемы и источники финансирования соответствующих мероприятий… Срок – 15 февраля 2025 года", - указано в поручении.
РЖД в августе 2024 года презентовали первый получивший регистрацию в России медицинский поезд "Святой Пантелеймон". Он создан специально для оказания медпомощи жителям отдаленных регионов страны и был отправлен для работы на Восточный полигон. "Святой Пантелеймон" состоит из 14-ти вагонов, шесть из которых вспомогательные (купе для проживания персонала, штаб, душевая со стиральным оборудованием, электростанция и ресторан), а восемь – медицинского назначения.
Это вагоны лучевой и функциональной диагностики, два терапевтических, хирургический, лабораторный, вагон-ординаторская и вагон-регистратура. Кабинеты оснащены современным высокотехнологичным оборудованием.
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18 сентября, 22:29
 
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