В Молдавии прокуратура отказалась расследовать подкуп избирателей
Прокуратура в Молдавии не имеет полномочий расследовать подкуп избирателей
© AP Photo / Nicolae DumitracheИзбиратель и сотрудница избирательной комиссии во время выборов президента Молдавии и референдума по вопросу евроинтеграции на избирательном участке в Кишиневе
© AP Photo / Nicolae Dumitrache
Избиратель и сотрудница избирательной комиссии во время выборов президента Молдавии и референдума по вопросу евроинтеграции на избирательном участке в Кишиневе
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КИШИНЕВ, 11 ноя – РИА Новости. Антикоррупционная прокуратура Молдавии не имеет полномочий для расследования коррупции, связанной с подкупом избирателей, заявила в понедельник глава ведомства Вероника Драгалин.
Ранее в понедельник президент Молдавии Майя Санду заявила на брифинге по итогам заседания Высшего совета безопасности (ВСБ), что Антикоррупционная прокуратура республики не справилась со своей задачей, особенно с коррупцией в политике и в области подкупа голосов избирателей.
"Мы приветствуем рекомендацию ВСБ о необходимости укрепления и расширения структуры и законодательной базы для деятельности Антикоррупционной прокуратуры. Но уточняем, что полномочия по расследованию коррупционных преступлений были перераспределены. Антикоррупционная прокуратура больше не имеет компетенции расследовать коррупцию в сфере подкупа избирателей, но правительство могло бы учитывать опыт АП в расследовании подобных случаев и в борьбе с этим антисоциальным явлением, которое подрывает национальную безопасность", - цитирует Драгалин пресс-служба ведомства.
В прокуратуре подчеркнули, что структура испытывает острую нехватку сотрудников, включая прокуроров (вакантны около 50% позиций) и офицеров, а также недостаток бюджетных ресурсов, необходимых для выполнения задач прокуратуры (нет функционального офиса и специальной техники для расследований). Это отмечено Европейской комиссией в процессе двустороннего мониторинга, а также другими международными организациями, включая МВФ и Всемирный банк.
Полиция, прокуратура и Национальный антикоррупционный центр Молдавии последние месяцы регулярно проводят обыски по делу о возможном подкупе избирателей. В ночь после выборов Санду заявила, правоохранительные органы якобы располагают "доказательствами" попыток подкупа избирателей преступными группировками, по ее словам, речь идет о 150-300 тысячах голосов. После первого тура голосования в полиции заявили, что через карты российского "Промсвязьбанка" (ПСБ) в республику якобы поступило 39 миллионов долларов для подкупа избирателей. Генпрокурор Молдавии Ион Мунтяну заявил, что по этому делу задержаны 28 человек.
В Молдавии 3 ноября прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. За победу боролись прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. После обработки 100% протоколов Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", набрала 55,33% голосов, Стояногло - 44,67% голосов. В то же время после обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны Стояногло набрал 51,19% голосов, Санду - 48,81%.-0-
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