https://ria.ru/20241111/proizvodstvo-1983071720.html

Цыденов оценил производство трамваев и электробусов в Нижегородской области

Цыденов оценил производство трамваев и электробусов в Нижегородской области - РИА Новости, 11.11.2024

Цыденов оценил производство трамваев и электробусов в Нижегородской области

Руководитель комиссии "Эффективная транспортная система" Госсовета РФ, глава Бурятии Алексей Цыденов высоко оценил перспективы развития производства... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T13:57

2024-11-11T13:57

2024-11-11T13:57

нижегородская область

россия

глеб никитин

алексей цыденов

производство

общественный транспорт

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 ноя - РИА Новости. Руководитель комиссии "Эффективная транспортная система" Госсовета РФ, глава Бурятии Алексей Цыденов высоко оценил перспективы развития производства общественного транспорта на предприятии "Нижэкотранс" в Ворсме Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона. Цыденов в рамках рабочего визита в регион побывал на производстве в Ворсме и ознакомился с процессом сборки электробусов и трамваев "МиНиН". Он выразил благодарность губернатору Нижегородской области Глебу Никитину за успешную реализацию проекта по созданию электробусов и трамваев на территории региона. "Новый завод в Ворсме, в Нижегородской области, выпускает и трамваи, и электробусы, причем по крайне конкурентной цене и с хорошим качеством. Это еще одна возможность достичь поставленных президентом (России Владимиром Путиным - ред.) целей (довести долю подвижного состава, срок эксплуатации которого не превышает нормативных показателей, до 85% к 2030 году - ред.) и выполнить то, чего ждут от нас люди - создать качественный общественный транспорт: доступный, комфортный и разумный по цене. Посмотрел сегодня на производство, оценил и трамвай, и электробус. Я думаю, это такое производство, которое в скором времени заявит о себе на всю страну", - приводятся в сообщении слова Цыденова. Белорусско-российское совместное предприятие ООО "Нижэкотранс" по производству трамваев и электробусов было создано в конце 2022 года как дочерняя организация АО "Корпорация развития Нижегородской области". На предприятии в Ворсме работают 280 человек. "Нижэкотранс" производит трамваи "МиНиН", которые уже курсируют по Нижнему Новгороду, а также с ноября 2023 года собирает электробусы "МиНиН". Для нужд Нижнего Новгорода "Нижэкотранс" изготовит 170 трамваев. Также на предприятии собирают 62 электробуса для областного центра. Кроме того, "Нижэкотранс" в июне заключил контракт с Краснодарским краем о сборке и поставке 20 односекционных трамвайных вагонов.

https://ria.ru/20241102/kulibin-1981589270.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, глеб никитин, алексей цыденов, производство, общественный транспорт