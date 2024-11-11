https://ria.ru/20241111/prigovor-1983154265.html

Блогер Камикадзе Ди*, осужденный за фейки об армии, обжаловал приговор

Блогер Камикадзе Ди*, осужденный за фейки об армии, обжаловал приговор - РИА Новости, 11.11.2024

Блогер Камикадзе Ди*, осужденный за фейки об армии, обжаловал приговор

Защита блогера-иноагента Дмитрия Иванова* (Камикадзе Ди*), заочно получившего 8 лет колонии за фейки об армии, обжаловала приговор, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T17:43

2024-11-11T17:43

2024-11-11T17:43

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Защита блогера-иноагента Дмитрия Иванова* (Камикадзе Ди*), заочно получившего 8 лет колонии за фейки об армии, обжаловала приговор, сообщили РИА Новости Тверском суде Москвы. "В суде зарегистрирована апелляционная жалоба на приговор", - сказали в суде. Дата ее рассмотрения пока не назначена. Ранее суд заочно приговорил Иванова* к 8 годам колонии и на четыре года запретил администрировать интернет-ресурсы. Блогеру заочно предъявлено обвинение по части 1 статьи 207.3 УК РФ (распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ), он объявлен в розыск. Иванов* ведет блог на YouTube, где рассуждает о новостях политики. В феврале 2023 года платформа заблокировала его блог из-за нарушений правил сообщества, но он завел новый. Сам он сообщал ранее, что эмигрировал в Чехию.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

https://ria.ru/20241006/feyki-1976571766.html

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россия

москва

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