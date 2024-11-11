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Правительство Японии ушло в отставку перед выборами премьер-министра - РИА Новости, 11.11.2024
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03:28 11.11.2024 (обновлено: 03:59 11.11.2024)
https://ria.ru/20241111/pravitelstvo-1982987920.html
Правительство Японии ушло в отставку перед выборами премьер-министра
Правительство Японии ушло в отставку перед выборами премьер-министра - РИА Новости, 11.11.2024
Правительство Японии ушло в отставку перед выборами премьер-министра
Правительство Японии в полном составе ушло в отставку перед выборами премьер-министра в парламенте страны, передаёт агентство "Киодо". РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T03:28
2024-11-11T03:59
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ТОКИО, 11 ноя – РИА Новости. Правительство Японии в полном составе ушло в отставку перед выборами премьер-министра в парламенте страны, передаёт агентство "Киодо". "Первый кабинет Исибы подал в отставку на внеочередном заседании утром 11 сентября", — сказано в материале.Выборы премьер-министра пройдут в понедельник на особой сессии парламента по итогам состоявшихся 27 октября выборов в ключевую нижнюю палату. Несмотря на значительную потерю мест в парламенте правящей Либерально-демократической партией и ее партнером по коалиции партией "Комэйто" - ЛДП получила 191 место вместо 247, "Комэйто" - 24 вместо 32, у Исибы много шансов быть переизбранным на этот пост. В то же время, скорее всего, голосование в парламенте пройдет в два тура, так как в первом туре ни одному кандидату не удастся набрать более половины голосов. Если Исиба вновь станет премьер-министром, в течение дня в понедельник он сформирует новый кабинет министров. Ожидается, что его состав почти не изменится - в нем будут три замены, связанные с итогами выборов: министра юстиции, министра сельского хозяйства и министра транспорта. Министр сельского хозяйства и министр юстиции проиграли оппозиционным кандидатам в своих округах и расстались с депутатским мандатом, а Тэцуо Сайто, занимавший пост министра транспорта от партии "Комэйто", в субботу возглавил партию вместо потерпевшего поражение на выборах предыдущего лидера партии. После этого новый состав правительства будет утвержден императором Нарухито.
https://ria.ru/20241109/sudzuki-1982781429.html
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в мире, япония, нарухито, выборы, парламент японии
В мире, Япония, Нарухито, Выборы, Парламент Японии
Правительство Японии ушло в отставку перед выборами премьер-министра

Правительство Японии в полном составе ушло в отставку перед выборами в парламент

© Фото : Wikipedia/Chris 73Здание японского парламента
Здание японского парламента - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© Фото : Wikipedia/Chris 73
Здание японского парламента. Архивное фото
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ТОКИО, 11 ноя – РИА Новости. Правительство Японии в полном составе ушло в отставку перед выборами премьер-министра в парламенте страны, передаёт агентство "Киодо".
"Первый кабинет Исибы подал в отставку на внеочередном заседании утром 11 сентября", — сказано в материале.
Депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
В Японии "проведут работу" с премьером, чтобы ответить на сигнал Путина
9 ноября, 03:23
Выборы премьер-министра пройдут в понедельник на особой сессии парламента по итогам состоявшихся 27 октября выборов в ключевую нижнюю палату. Несмотря на значительную потерю мест в парламенте правящей Либерально-демократической партией и ее партнером по коалиции партией "Комэйто" - ЛДП получила 191 место вместо 247, "Комэйто" - 24 вместо 32, у Исибы много шансов быть переизбранным на этот пост. В то же время, скорее всего, голосование в парламенте пройдет в два тура, так как в первом туре ни одному кандидату не удастся набрать более половины голосов.
Если Исиба вновь станет премьер-министром, в течение дня в понедельник он сформирует новый кабинет министров. Ожидается, что его состав почти не изменится - в нем будут три замены, связанные с итогами выборов: министра юстиции, министра сельского хозяйства и министра транспорта. Министр сельского хозяйства и министр юстиции проиграли оппозиционным кандидатам в своих округах и расстались с депутатским мандатом, а Тэцуо Сайто, занимавший пост министра транспорта от партии "Комэйто", в субботу возглавил партию вместо потерпевшего поражение на выборах предыдущего лидера партии. После этого новый состав правительства будет утвержден императором Нарухито.
Токио - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
Правительство Японии в полном составе ушло в отставку
1 октября, 03:55
 
В миреЯпонияНарухитоВыборыПарламент Японии
 
 
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