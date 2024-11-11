https://ria.ru/20241111/pozhar-1983134852.html
В Нальчике потушили пожар на складе
В Нальчике потушили пожар на складе - РИА Новости, 11.11.2024
В Нальчике потушили пожар на складе
Пожар на складе в Нальчике на площади в 700 квадратных метров полностью ликвидирован, сообщило ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии. РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T16:38
2024-11-11T16:38
2024-11-11T16:38
происшествия
нальчик
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/21441/58/214415814_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_4ae6be93f029c6b94f48fe7de4388f25.jpg
НАЛЬЧИК, 11 ноя - РИА Новости. Пожар на складе в Нальчике на площади в 700 квадратных метров полностью ликвидирован, сообщило ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии. Ранее сообщалось, что в 13.30 мск в понедельник в Нальчике по улице Калининградская произошел пожар в одноэтажном складском здании на площади 500 "квадратов". Позже площадь пожара выросла до 700 квадратных метров, он был локализован. Погибших и пострадавших нет. "Пожар по улице Калининградская полностью ликвидирован. Площадь пожара составила 700 квадратных метров", - говорится в сообщении. Уточняется, что на месте работали 20 человек и восемь единиц техники. Причина пожара устанавливается.
https://ria.ru/20241111/mchs-1982998973.html
https://ria.ru/20241001/pozhar-1975629089.html
нальчик
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/21441/58/214415814_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_ad80d211c906a45c252835d1b4870848.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нальчик, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Нальчик, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Нальчике потушили пожар на складе
МЧС: в Нальчике потушили пожар на складе на площади в 700 квадратов
НАЛЬЧИК, 11 ноя - РИА Новости. Пожар на складе в Нальчике на площади в 700 квадратных метров полностью ликвидирован, сообщило ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.
Ранее сообщалось, что в 13.30 мск в понедельник в Нальчике по улице Калининградская произошел пожар в одноэтажном складском здании на площади 500 "квадратов". Позже площадь пожара выросла до 700 квадратных метров, он был локализован. Погибших и пострадавших нет.
"Пожар по улице Калининградская полностью ликвидирован. Площадь пожара составила 700 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на месте работали 20 человек и восемь единиц техники. Причина пожара устанавливается.