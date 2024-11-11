https://ria.ru/20241111/pozhar-1983134852.html

В Нальчике потушили пожар на складе

В Нальчике потушили пожар на складе - РИА Новости, 11.11.2024

В Нальчике потушили пожар на складе

Пожар на складе в Нальчике на площади в 700 квадратных метров полностью ликвидирован, сообщило ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии. РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T16:38

2024-11-11T16:38

2024-11-11T16:38

происшествия

нальчик

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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НАЛЬЧИК, 11 ноя - РИА Новости. Пожар на складе в Нальчике на площади в 700 квадратных метров полностью ликвидирован, сообщило ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии. Ранее сообщалось, что в 13.30 мск в понедельник в Нальчике по улице Калининградская произошел пожар в одноэтажном складском здании на площади 500 "квадратов". Позже площадь пожара выросла до 700 квадратных метров, он был локализован. Погибших и пострадавших нет. "Пожар по улице Калининградская полностью ликвидирован. Площадь пожара составила 700 квадратных метров", - говорится в сообщении. Уточняется, что на месте работали 20 человек и восемь единиц техники. Причина пожара устанавливается.

https://ria.ru/20241111/mchs-1982998973.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, нальчик, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)