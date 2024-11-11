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В Нальчике потушили пожар на складе - РИА Новости, 11.11.2024
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16:38 11.11.2024
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В Нальчике потушили пожар на складе
В Нальчике потушили пожар на складе - РИА Новости, 11.11.2024
В Нальчике потушили пожар на складе
Пожар на складе в Нальчике на площади в 700 квадратных метров полностью ликвидирован, сообщило ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии. РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T16:38
2024-11-11T16:38
происшествия
нальчик
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НАЛЬЧИК, 11 ноя - РИА Новости. Пожар на складе в Нальчике на площади в 700 квадратных метров полностью ликвидирован, сообщило ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии. Ранее сообщалось, что в 13.30 мск в понедельник в Нальчике по улице Калининградская произошел пожар в одноэтажном складском здании на площади 500 "квадратов". Позже площадь пожара выросла до 700 квадратных метров, он был локализован. Погибших и пострадавших нет. "Пожар по улице Калининградская полностью ликвидирован. Площадь пожара составила 700 квадратных метров", - говорится в сообщении. Уточняется, что на месте работали 20 человек и восемь единиц техники. Причина пожара устанавливается.
https://ria.ru/20241111/mchs-1982998973.html
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происшествия, нальчик, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Нальчик, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Нальчике потушили пожар на складе

МЧС: в Нальчике потушили пожар на складе на площади в 700 квадратов

© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкРабота пожарных на месте возгорания
Работа пожарных на месте возгорания - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Работа пожарных на месте возгорания. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 11 ноя - РИА Новости. Пожар на складе в Нальчике на площади в 700 квадратных метров полностью ликвидирован, сообщило ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.
Ранее сообщалось, что в 13.30 мск в понедельник в Нальчике по улице Калининградская произошел пожар в одноэтажном складском здании на площади 500 "квадратов". Позже площадь пожара выросла до 700 квадратных метров, он был локализован. Погибших и пострадавших нет.
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"Пожар по улице Калининградская полностью ликвидирован. Площадь пожара составила 700 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на месте работали 20 человек и восемь единиц техники. Причина пожара устанавливается.
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