https://ria.ru/20241111/pozhar-1983089558.html

В Нальчике загорелся склад на площади 500 "квадратов"

В Нальчике загорелся склад на площади 500 "квадратов" - РИА Новости, 11.11.2024

В Нальчике загорелся склад на площади 500 "квадратов"

Пожар на складе на площади 500 квадратных метров произошел в Нальчике, его тушат 40 человек и восемь единиц техники, погибших и пострадавших нет, сообщило ГУ... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T14:33

2024-11-11T14:33

2024-11-11T14:43

происшествия

нальчик

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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НАЛЬЧИК, 11 ноя – РИА Новости. Пожар на складе на площади 500 квадратных метров произошел в Нальчике, его тушат 40 человек и восемь единиц техники, погибших и пострадавших нет, сообщило ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии."В 13.30 мск в понедельник поступило, что в г. Нальчик по ул. Калининградская произошел пожар. По прибытии на место происшествия было установлено, что горит одноэтажное складское здание на площади 500 квадратов. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.Отмечается, что угрозы распространения пожара на соседние объекты нет.На месте работают 40 человек и восемь единиц техники.

https://ria.ru/20241111/mchs-1982998973.html

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нальчик

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происшествия, нальчик, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия