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В Нальчике загорелся склад на площади 500 "квадратов"
В Нальчике загорелся склад на площади 500 "квадратов" - РИА Новости, 11.11.2024
В Нальчике загорелся склад на площади 500 "квадратов"
Пожар на складе на площади 500 квадратных метров произошел в Нальчике, его тушат 40 человек и восемь единиц техники, погибших и пострадавших нет, сообщило ГУ... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T14:33
2024-11-11T14:33
2024-11-11T14:43
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НАЛЬЧИК, 11 ноя – РИА Новости. Пожар на складе на площади 500 квадратных метров произошел в Нальчике, его тушат 40 человек и восемь единиц техники, погибших и пострадавших нет, сообщило ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии."В 13.30 мск в понедельник поступило, что в г. Нальчик по ул. Калининградская произошел пожар. По прибытии на место происшествия было установлено, что горит одноэтажное складское здание на площади 500 квадратов. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.Отмечается, что угрозы распространения пожара на соседние объекты нет.На месте работают 40 человек и восемь единиц техники.
https://ria.ru/20241111/mchs-1982998973.html
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происшествия, нальчик, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Нальчик, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В Нальчике загорелся склад на площади 500 "квадратов"
МЧС: в Нальчике загорелся склад на площади 500 квадратных метров