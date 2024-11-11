https://ria.ru/20241111/pozhar--1983103830.html

В Нальчике локализовали пожар на складе

В Нальчике локализовали пожар на складе - РИА Новости, 11.11.2024

В Нальчике локализовали пожар на складе

Пожар на складе в Нальчике локализован на площади в 700 квадратных метров, погибших и пострадавших нет, сообщило ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии. РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T15:15

2024-11-11T15:15

2024-11-11T15:22

нальчик

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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НАЛЬЧИК, 11 ноя - РИА Новости. Пожар на складе в Нальчике локализован на площади в 700 квадратных метров, погибших и пострадавших нет, сообщило ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.Ранее сообщалось, что в 13.30 мск в понедельник в Нальчике по улице Калининградская произошел пожар в одноэтажном складском здании на площади 500 "квадратов". Погибших и пострадавших нет."Пожар локализован. Площадь пожара составила 700 квадратных метров. В данный момент производится разбор и проливка конструкций", - говорится в сообщении.На месте работают 20 человек и восемь единиц техники.

https://ria.ru/20241111/mchs-1982998973.html

https://ria.ru/20241111/podmoskove-1982984652.html

нальчик

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нальчик, происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)