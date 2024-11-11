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В Нальчике локализовали пожар на складе - РИА Новости, 11.11.2024
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15:15 11.11.2024 (обновлено: 15:22 11.11.2024)
https://ria.ru/20241111/pozhar--1983103830.html
В Нальчике локализовали пожар на складе
В Нальчике локализовали пожар на складе - РИА Новости, 11.11.2024
В Нальчике локализовали пожар на складе
Пожар на складе в Нальчике локализован на площади в 700 квадратных метров, погибших и пострадавших нет, сообщило ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии. РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T15:15
2024-11-11T15:22
нальчик
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НАЛЬЧИК, 11 ноя - РИА Новости. Пожар на складе в Нальчике локализован на площади в 700 квадратных метров, погибших и пострадавших нет, сообщило ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.Ранее сообщалось, что в 13.30 мск в понедельник в Нальчике по улице Калининградская произошел пожар в одноэтажном складском здании на площади 500 "квадратов". Погибших и пострадавших нет."Пожар локализован. Площадь пожара составила 700 квадратных метров. В данный момент производится разбор и проливка конструкций", - говорится в сообщении.На месте работают 20 человек и восемь единиц техники.
https://ria.ru/20241111/mchs-1982998973.html
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нальчик, происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Нальчик, Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Нальчике локализовали пожар на складе

МЧС: в Нальчике локализовали пожар на складе на 700 квадратных метрах

© Фото : ГУ МЧС РФ по Кабардино-БалкарииПожар в складском помещении в Нальчике
Пожар в складском помещении в Нальчике - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© Фото : ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии
Пожар в складском помещении в Нальчике
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НАЛЬЧИК, 11 ноя - РИА Новости. Пожар на складе в Нальчике локализован на площади в 700 квадратных метров, погибших и пострадавших нет, сообщило ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.
Ранее сообщалось, что в 13.30 мск в понедельник в Нальчике по улице Калининградская произошел пожар в одноэтажном складском здании на площади 500 "квадратов". Погибших и пострадавших нет.
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"Пожар локализован. Площадь пожара составила 700 квадратных метров. В данный момент производится разбор и проливка конструкций", - говорится в сообщении.
На месте работают 20 человек и восемь единиц техники.
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