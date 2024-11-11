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Умер народный артист РСФСР Игорь Попков - РИА Новости, 11.11.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
20:23 11.11.2024 (обновлено: 20:24 11.11.2024)
https://ria.ru/20241111/popkov-1983186736.html
Умер народный артист РСФСР Игорь Попков
Умер народный артист РСФСР Игорь Попков - РИА Новости, 11.11.2024
Умер народный артист РСФСР Игорь Попков
Основатель и бессменный художественный руководитель камерного ансамбля "Барокко", народный артист РСФСР Игорь Попков скончался в возрасте 88 лет, сообщает... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T20:23
2024-11-11T20:24
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ЯРОСЛАВЛЬ, 11 ноя – РИА Новости. Основатель и бессменный художественный руководитель камерного ансамбля "Барокко", народный артист РСФСР Игорь Попков скончался в возрасте 88 лет, сообщает Ярославский художественный музей в понедельник. "Ушёл из жизни Игорь Васильевич Попков (11.07.1936–10.11.2024). Легендарный музыкант. Народный артист РСФСР. Основатель и бессменный художественный руководитель камерного ансамбля "Барокко". Более пятидесяти лет Ярославский художественный музей связан дружбой и творческим сотрудничеством с Игорем Васильевичем", - говорится на странице музея в социальной сети "ВКонтакте". Сотрудники музея отметили, что Попков был маэстро высочайшего уровня. "Скрипач-виртуоз. Музыкант-исследователь. Глубокий знаток русской и мировой культуры, музыкальных стилей, национальных школ, искусства и жизни композиторов. Многие музыкальные открытия состоялись именно благодаря таланту И. В. Попкова", - говорится в сообщении. Работники музея вспоминают, как 20 ноября 1971 года на первом концерте ансамбля "Барокко" в Ярославском художественном музее прозвучали неизвестные произведения из сборника XVIII века, открытого Попковым в библиотеке Ярославского музея-заповедника. "Благодаря Игорю Васильевичу и его ансамблю ожила в звуках незаслуженно забытая русская и славян­ская старинная музыка. Ансамбль вдохнул новую жизнь в музыку эпохи барокко Франции, Италии, Германии, Чехии. Не одно поколение ярославцев воспитано на музыке ансамбля "Барокко". Талантливый рассказчик, оставивший книги со своими размышлениями о музыке, людях и времени, он удивительно просто, понятно и живо говорил о высоком классическом искусстве", - пишут коллеги музыканта.
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Умер народный артист РСФСР Игорь Попков

Умер народный артист РСФСР и основатель ансамбля "Барокко" Игорь Попков

© Фото : Ярославский художественный музейНародный артист РСФСР Игорь Попков
Народный артист РСФСР Игорь Попков - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© Фото : Ярославский художественный музей
Народный артист РСФСР Игорь Попков. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 11 ноя – РИА Новости. Основатель и бессменный художественный руководитель камерного ансамбля "Барокко", народный артист РСФСР Игорь Попков скончался в возрасте 88 лет, сообщает Ярославский художественный музей в понедельник.
"Ушёл из жизни Игорь Васильевич Попков (11.07.1936–10.11.2024). Легендарный музыкант. Народный артист РСФСР. Основатель и бессменный художественный руководитель камерного ансамбля "Барокко". Более пятидесяти лет Ярославский художественный музей связан дружбой и творческим сотрудничеством с Игорем Васильевичем", - говорится на странице музея в социальной сети "ВКонтакте".
Сотрудники музея отметили, что Попков был маэстро высочайшего уровня.
"Скрипач-виртуоз. Музыкант-исследователь. Глубокий знаток русской и мировой культуры, музыкальных стилей, национальных школ, искусства и жизни композиторов. Многие музыкальные открытия состоялись именно благодаря таланту И. В. Попкова", - говорится в сообщении.
Работники музея вспоминают, как 20 ноября 1971 года на первом концерте ансамбля "Барокко" в Ярославском художественном музее прозвучали неизвестные произведения из сборника XVIII века, открытого Попковым в библиотеке Ярославского музея-заповедника.
"Благодаря Игорю Васильевичу и его ансамблю ожила в звуках незаслуженно забытая русская и славян­ская старинная музыка. Ансамбль вдохнул новую жизнь в музыку эпохи барокко Франции, Италии, Германии, Чехии. Не одно поколение ярославцев воспитано на музыке ансамбля "Барокко". Талантливый рассказчик, оставивший книги со своими размышлениями о музыке, людях и времени, он удивительно просто, понятно и живо говорил о высоком классическом искусстве", - пишут коллеги музыканта.
 
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