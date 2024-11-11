https://ria.ru/20241111/pomosch-1983069041.html

Школьники из Орла плетут маскировочные сети для бойцов СВО

Школьники из Орла плетут маскировочные сети для бойцов СВО - РИА Новости, 11.11.2024

Школьники из Орла плетут маскировочные сети для бойцов СВО

Школьники из Орла изготавливают маскировочные сети для бойцов спецоперации, помогая участникам волонтерских отрядов, сообщили в пресс-службе администрации... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T13:29

2024-11-11T13:29

2024-11-11T13:29

надежные люди

орел

сво

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Школьники из Орла изготавливают маскировочные сети для бойцов спецоперации, помогая участникам волонтерских отрядов, сообщили в пресс-службе администрации города. "Дети из орловских школ плетут маскировочные сети для бойцов СВО... Ребята из школы №36 помогают делать масксети волонтерскому отряду #ZaНаших", – говорится в сообщении в Telegram-канале мэрии. Используемая технология плетения такова, отмечают в мэрии, что лоскутки надежно фиксируются на капроновом шнуре в определенном порядке, чтобы создать эффект движения. "Мастерская у входа в спортзал работает с утра до обеда. Как только у ребят появляется свободное время, они приходят сюда, чтобы сделать как можно скорее свою работу. Сегодня как никогда всем важно быть одной большой дружной командой в поддержке земляков в зоне специальной военной операции", – рассказала директор орловской школы №36 Наталья Зайцева, слова которой приводятся в сообщении. По данным орловских властей, совместно с волонтерским движением "ZOV фронта" плетут маскировочные сети ученики лицея №4, их родители и педагоги. В сообщении отмечается, что присоединились к изготовлению сетей дети и учителя из школы №35, они тоже занимаются плетением во внеучебное время. "Масксети, которые мы с ребятами сделали, уже переданы Никите К., выпускнику нашей школы. Никита – кадровый военный. С февраля 2022 года он находится на СВО, служит командиром штурмовой группы. Мы надеемся, что этот вклад поможет нашему Никите и его товарищам выполнять боевые задачи", – поделилась директор школы №35 Наталья Барсукова, которую цитирует пресс-служба.

https://ria.ru/20241111/pomosch-1983059014.html

https://ria.ru/20241111/svo-1983018151.html

орел

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

орел, сво