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Школьники из Орла плетут маскировочные сети для бойцов СВО - РИА Новости, 11.11.2024
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Надежные люди
 
13:29 11.11.2024
https://ria.ru/20241111/pomosch-1983069041.html
Школьники из Орла плетут маскировочные сети для бойцов СВО
Школьники из Орла плетут маскировочные сети для бойцов СВО - РИА Новости, 11.11.2024
Школьники из Орла плетут маскировочные сети для бойцов СВО
Школьники из Орла изготавливают маскировочные сети для бойцов спецоперации, помогая участникам волонтерских отрядов, сообщили в пресс-службе администрации... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T13:29
2024-11-11T13:29
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Школьники из Орла изготавливают маскировочные сети для бойцов спецоперации, помогая участникам волонтерских отрядов, сообщили в пресс-службе администрации города. "Дети из орловских школ плетут маскировочные сети для бойцов СВО... Ребята из школы №36 помогают делать масксети волонтерскому отряду #ZaНаших", – говорится в сообщении в Telegram-канале мэрии. Используемая технология плетения такова, отмечают в мэрии, что лоскутки надежно фиксируются на капроновом шнуре в определенном порядке, чтобы создать эффект движения. "Мастерская у входа в спортзал работает с утра до обеда. Как только у ребят появляется свободное время, они приходят сюда, чтобы сделать как можно скорее свою работу. Сегодня как никогда всем важно быть одной большой дружной командой в поддержке земляков в зоне специальной военной операции", – рассказала директор орловской школы №36 Наталья Зайцева, слова которой приводятся в сообщении. По данным орловских властей, совместно с волонтерским движением "ZOV фронта" плетут маскировочные сети ученики лицея №4, их родители и педагоги. В сообщении отмечается, что присоединились к изготовлению сетей дети и учителя из школы №35, они тоже занимаются плетением во внеучебное время. "Масксети, которые мы с ребятами сделали, уже переданы Никите К., выпускнику нашей школы. Никита – кадровый военный. С февраля 2022 года он находится на СВО, служит командиром штурмовой группы. Мы надеемся, что этот вклад поможет нашему Никите и его товарищам выполнять боевые задачи", – поделилась директор школы №35 Наталья Барсукова, которую цитирует пресс-служба.
https://ria.ru/20241111/pomosch-1983059014.html
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Надежные люди, Орел, СВО

Школьники из Орла плетут маскировочные сети для бойцов СВО

© Фото : пресс-служба администрации города ОрлаУченики из школы №36 города Орла изготавливают маскировочные сети для бойцов спецоперации
Ученики из школы №36 города Орла изготавливают маскировочные сети для бойцов спецоперации - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© Фото : пресс-служба администрации города Орла
Ученики из школы №36 города Орла изготавливают маскировочные сети для бойцов спецоперации
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Школьники из Орла изготавливают маскировочные сети для бойцов спецоперации, помогая участникам волонтерских отрядов, сообщили в пресс-службе администрации города.
"Дети из орловских школ плетут маскировочные сети для бойцов СВО... Ребята из школы №36 помогают делать масксети волонтерскому отряду #ZaНаших", – говорится в сообщении в Telegram-канале мэрии.
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Используемая технология плетения такова, отмечают в мэрии, что лоскутки надежно фиксируются на капроновом шнуре в определенном порядке, чтобы создать эффект движения.
"Мастерская у входа в спортзал работает с утра до обеда. Как только у ребят появляется свободное время, они приходят сюда, чтобы сделать как можно скорее свою работу. Сегодня как никогда всем важно быть одной большой дружной командой в поддержке земляков в зоне специальной военной операции", – рассказала директор орловской школы №36 Наталья Зайцева, слова которой приводятся в сообщении.
По данным орловских властей, совместно с волонтерским движением "ZOV фронта" плетут маскировочные сети ученики лицея №4, их родители и педагоги. В сообщении отмечается, что присоединились к изготовлению сетей дети и учителя из школы №35, они тоже занимаются плетением во внеучебное время.
"Масксети, которые мы с ребятами сделали, уже переданы Никите К., выпускнику нашей школы. Никита – кадровый военный. С февраля 2022 года он находится на СВО, служит командиром штурмовой группы. Мы надеемся, что этот вклад поможет нашему Никите и его товарищам выполнять боевые задачи", – поделилась директор школы №35 Наталья Барсукова, которую цитирует пресс-служба.
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