Рейтинг@Mail.ru
Брянский священник доставил бойцам СВО дизельный генератор - РИА Новости, 11.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
12:39 11.11.2024
https://ria.ru/20241111/pomosch-1983059014.html
Брянский священник доставил бойцам СВО дизельный генератор
Брянский священник доставил бойцам СВО дизельный генератор - РИА Новости, 11.11.2024
Брянский священник доставил бойцам СВО дизельный генератор
Священник Брянской епархии доставил дизельный генератор бойцам спецоперации, служащим в подразделении ПВО, сообщили в пресс-службе епархии. РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T12:39
2024-11-11T12:39
надежные люди
сво
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983042874_0:162:960:702_1920x0_80_0_0_0290b14edd12557588776a15ce25152e.jpg
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Священник Брянской епархии доставил дизельный генератор бойцам спецоперации, служащим в подразделении ПВО, сообщили в пресс-службе епархии. "По просьбе военнослужащих зенитно-ракетного полка войск ПВО был приобретен и доставлен на боевые позиции дизельный генератор, взамен вышедшего из строя. Генератор является единственным альтернативным источником электроэнергии в полевых условиях. Теперь у бойцов вновь появилась возможность освещать свои места отдыха не при свете фонариков и вовремя заряжать радиостанции, телефоны и обогревать помещения тепловыми пушками", – говорится в сообщении. Как отмечается, в подразделение дизельный генератор доставил руководитель отдела Брянской епархии по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами иерей Константин Васильев. Епархия благодарит всех неравнодушных людей, оказавших помощь в покупке агрегата.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983042874_0:154:960:874_1920x0_80_0_0_adb55a8b7b01310fd637117a30475c36.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сво
Надежные люди, СВО

Брянский священник доставил бойцам СВО дизельный генератор

© Фото : пресс-служба Брянской епархииБрянская епархия доставила бойцам СВО дизельный генератор
Брянская епархия доставила бойцам СВО дизельный генератор - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© Фото : пресс-служба Брянской епархии
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Священник Брянской епархии доставил дизельный генератор бойцам спецоперации, служащим в подразделении ПВО, сообщили в пресс-службе епархии.
"По просьбе военнослужащих зенитно-ракетного полка войск ПВО был приобретен и доставлен на боевые позиции дизельный генератор, взамен вышедшего из строя. Генератор является единственным альтернативным источником электроэнергии в полевых условиях. Теперь у бойцов вновь появилась возможность освещать свои места отдыха не при свете фонариков и вовремя заряжать радиостанции, телефоны и обогревать помещения тепловыми пушками", – говорится в сообщении.
© Фото : пресс-служба Брянской епархииБрянская епархия доставила бойцам СВО дизельный генератор
Брянская епархия доставила бойцам СВО дизельный генератор - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© Фото : пресс-служба Брянской епархии
Брянская епархия доставила бойцам СВО дизельный генератор
Как отмечается, в подразделение дизельный генератор доставил руководитель отдела Брянской епархии по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами иерей Константин Васильев. Епархия благодарит всех неравнодушных людей, оказавших помощь в покупке агрегата.
 
Надежные людиСВО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала