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Брянский священник доставил бойцам СВО дизельный генератор
Брянский священник доставил бойцам СВО дизельный генератор - РИА Новости, 11.11.2024
Брянский священник доставил бойцам СВО дизельный генератор
Священник Брянской епархии доставил дизельный генератор бойцам спецоперации, служащим в подразделении ПВО, сообщили в пресс-службе епархии. РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T12:39
2024-11-11T12:39
2024-11-11T12:39
надежные люди
сво
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Священник Брянской епархии доставил дизельный генератор бойцам спецоперации, служащим в подразделении ПВО, сообщили в пресс-службе епархии. "По просьбе военнослужащих зенитно-ракетного полка войск ПВО был приобретен и доставлен на боевые позиции дизельный генератор, взамен вышедшего из строя. Генератор является единственным альтернативным источником электроэнергии в полевых условиях. Теперь у бойцов вновь появилась возможность освещать свои места отдыха не при свете фонариков и вовремя заряжать радиостанции, телефоны и обогревать помещения тепловыми пушками", – говорится в сообщении. Как отмечается, в подразделение дизельный генератор доставил руководитель отдела Брянской епархии по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами иерей Константин Васильев. Епархия благодарит всех неравнодушных людей, оказавших помощь в покупке агрегата.
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сво
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Священник Брянской епархии доставил дизельный генератор бойцам спецоперации, служащим в подразделении ПВО, сообщили в пресс-службе епархии.
"По просьбе военнослужащих зенитно-ракетного полка войск ПВО был приобретен и доставлен на боевые позиции дизельный генератор, взамен вышедшего из строя. Генератор является единственным альтернативным источником электроэнергии в полевых условиях. Теперь у бойцов вновь появилась возможность освещать свои места отдыха не при свете фонариков и вовремя заряжать радиостанции, телефоны и обогревать помещения тепловыми пушками", – говорится в сообщении.
Как отмечается, в подразделение дизельный генератор доставил руководитель отдела Брянской епархии по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами иерей Константин Васильев. Епархия благодарит всех неравнодушных людей, оказавших помощь в покупке агрегата.