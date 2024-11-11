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Брянский священник доставил бойцам СВО дизельный генератор

Брянский священник доставил бойцам СВО дизельный генератор - РИА Новости, 11.11.2024

Брянский священник доставил бойцам СВО дизельный генератор

Священник Брянской епархии доставил дизельный генератор бойцам спецоперации, служащим в подразделении ПВО, сообщили в пресс-службе епархии. РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T12:39

2024-11-11T12:39

2024-11-11T12:39

надежные люди

сво

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Священник Брянской епархии доставил дизельный генератор бойцам спецоперации, служащим в подразделении ПВО, сообщили в пресс-службе епархии. "По просьбе военнослужащих зенитно-ракетного полка войск ПВО был приобретен и доставлен на боевые позиции дизельный генератор, взамен вышедшего из строя. Генератор является единственным альтернативным источником электроэнергии в полевых условиях. Теперь у бойцов вновь появилась возможность освещать свои места отдыха не при свете фонариков и вовремя заряжать радиостанции, телефоны и обогревать помещения тепловыми пушками", – говорится в сообщении. Как отмечается, в подразделение дизельный генератор доставил руководитель отдела Брянской епархии по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами иерей Константин Васильев. Епархия благодарит всех неравнодушных людей, оказавших помощь в покупке агрегата.

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2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

сво