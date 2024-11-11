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Жителям Ростовской области грозит срок за диверсию на ж/д станции
Жителям Ростовской области грозит срок за диверсию на ж/д станции - РИА Новости, 11.11.2024
Жителям Ростовской области грозит срок за диверсию на ж/д станции
Российские силовики задержали двух жителей Ростовской области, которые за 40 тысяч рублей подожгли релейный шкаф на железнодорожном перегоне по заданию куратора РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T18:34
2024-11-11T18:34
2024-11-11T18:34
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 ноя - РИА Новости. Российские силовики задержали двух жителей Ростовской области, которые за 40 тысяч рублей подожгли релейный шкаф на железнодорожном перегоне по заданию куратора из мессенджера, им грозит до 20 лет лишения свободы, сообщает управление на транспорте МВД России по СКФО. В дежурную часть Лиховского линейного отдела МВД России на транспорте поступило сообщение о том, что на железнодорожном перегоне станции "Глубокая-Погорелово" неизвестные подожгли релейный шкаф, предназначенный для автоблокировки сигнальной установки. Силовики задержали двух подозреваемых - 18-летнего и 21-летнего жителей поселка Глубокий Ростовской области. "Оперативники выяснили, что злоумышленники совершили противоправный поступок, используя легковоспламеняющуюся жидкость, по указанию неустановленного куратора, с которым они общались через мессенджер", - говорится в сообщении. Уточняется, что подозреваемые получили от куратора 40 тысяч рублей. Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 205 УК РФ (теракт). Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Максимальное наказание, предусмотренное инкриминируемой части статьи, предполагает лишение свободы на срок до 20 лет.
https://ria.ru/20241106/bashkiriya-1982314870.html
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происшествия, россия, ростовская область, скфо
Происшествия, Россия, Ростовская область, СКФО
Жителям Ростовской области грозит срок за диверсию на ж/д станции
Жителям Ростовской области грозит до 20 лет тюрьмы за поджог на ж/д станции