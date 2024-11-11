https://ria.ru/20241111/podrostki-1982638204.html

"Шантажируют давно". Что устроила банда подростков на Урале

"Шантажируют давно". Что устроила банда подростков на Урале - РИА Новости, 11.11.2024

"Шантажируют давно". Что устроила банда подростков на Урале

Группа школьников в поселке Буланаш Свердловской области терроризирует сверстников: вымогают деньги, избивают, заставляют воровать еду в магазине. Видео с... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T08:00

2024-11-11T08:00

2024-11-11T08:09

происшествия

свердловская область

россия

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости, Дарья Юдкина. Группа школьников в поселке Буланаш Свердловской области терроризирует сверстников: вымогают деньги, избивают, заставляют воровать еду в магазине. Видео с издевательствами публикуют в социальных сетях. Местные отчаялись бороться: полиция ничего не предпринимает, хотя главарь банды всем известен. РИА Новости разбиралось в ситуации.Жертвы налетчицыНа днях в свердловских, а затем и федеральных пабликах в социальных сетях растиражировали несколько роликов, на которых девочка-подросток унижает сверстников и тех, кто младше ее. Так, на одном из видео она отнимает у школьника деньги.Все происходит днем. Видно, что рядом находятся другие подростки и никак не реагируют на происходящее. Более того, за кадром слышны ободряющие смешки. На прохожих зачинщица кричит: "Чего вылупились? Дальше идите".Другой ролик снят ночью. Предположительно, та же школьница избивает одноклассницу. Подруги хулиганки стоят поблизости и всячески подначивают ее.Как выяснилось, это лишь малая часть того, что натворила несовершеннолетняя налетчица."Заставляет воровать"В Сети ее быстро идентифицировали — ученица сельской школы № 8 Маша Кострова (имена всех подростков изменены). На асоциальное поведение девочки жалуются уже больше года."В марте моего сына и его друга около школы попытались обокрасть подростки. Денег с собой у них не было, и от детей потребовали принести на следующий день пять тысяч, — рассказала РИА Новости мать пострадавшего мальчика Олеся Петрова. — Мы с другими родителями пошли в школу. Там нам посоветовали обратиться в полицию".Учителя собирают доказательства асоциального поведения школьницы, чтобы поместить ее в исправительное учреждение закрытого типа, добавляет Петрова. Общешкольный родительский комитет подготовил заявление в комиссию по делам несовершеннолетних (документ есть в распоряжении редакции)."Под угрозой избиений Кострова вымогает у школьников деньги, заставляет их воровать в магазинах. Ее поведение нередко пугает детей младшего возраста", — говорится там."Боится выходить"По словам местной жительницы, профилактическую работу с подростками полицейские все же провели. Но в возбуждении уголовного дела отказали "по причине отсутствия состава преступления". Хулиганства продолжились.В конце октября напали на жителя поселка Олега Голубцова. У него, по словам соседки Татьяны Малых, есть проблемы с психикой."Закидали камнями на выходе из продуктового магазина, пытались обокрасть, — говорит она. — Мы Олега хорошо знаем, я провожаю его до дома иногда, когда он просит. Сейчас он боится выходить из квартиры".Костровы тоже всем хорошо известны. Маша — средний ребенок в многодетной семье. "У нее есть старшая сестра Вера, ей 16 лет. Училась со мной в одном классе. Тоже избивала сверстников, забирала телефоны и деньги, шантажировала. Сейчас она в учреждении закрытого типа, — объясняет Дмитрий Елец из Буланаша. — Сама Маша живет с бабушкой, а младших сестер-близняшек воспитывает отец. Они тоже ходят в школу и уже показывают свой характер"."Не в состоянии справиться"Полиция и Следственный комитет России после опубликованных в Сети видео приступили к проверке. Личности других участников подростковой банды уже установили."Мать девочки отбывает наказание в женской колонии за причастность к незаконному обороту наркотических веществ. Отец также имеет судимость и просит сотрудников полиции изолировать от общества неподдающуюся, по его словам, воспитанию несовершеннолетнюю. Сам, опять же по его словам, справиться не в состоянии", — сообщил руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.И уточнил, что отца семейства уже привлекали к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ ("Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних"). По данным Горелых, Маша состоит на учете за употребление алкоголя.Сейчас решают вопрос отправки трудного подростка в специализированное учреждение. Завести дело силовики все равно не смогут, так как девочка не достигла возраста уголовной ответственности. Не исключено, что за ее поступки придется отвечать отцу.

https://ria.ru/20241106/proisshestviya-1981528712.html

свердловская область

россия

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происшествия, свердловская область, россия