https://ria.ru/20241111/podmoskove-1983143827.html

Сервис "Стройка рядом с домом" использовали 100 тысяч раз в Подмосковье

Сервис "Стройка рядом с домом" использовали 100 тысяч раз в Подмосковье - РИА Новости, 11.11.2024

Сервис "Стройка рядом с домом" использовали 100 тысяч раз в Подмосковье

К услугам сервиса "Стройка рядом с домом" обратились 100 тысяч раз в Подмосковье за 10 месяцев этого года, сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T17:11

2024-11-11T17:11

2024-11-11T17:11

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

владислав гордиенко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783178179_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_54c99677e36daaf89316ddc9083d9294.jpg

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. К услугам сервиса "Стройка рядом с домом" обратились 100 тысяч раз в Подмосковье за 10 месяцев этого года, сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Московской области. Сервис геопортала Подмосковья предоставляет жителям региона возможность ознакомиться с актуальной информацией о всех строительных объектах в непосредственной близости к их домам - функциональном назначении, стадии реализации и наличии разрешений. "Сервис "Стройка рядом с домом" - пример удачного внедрения цифровых технологий в сфере градостроительства. Ресурс имеет удобный интерфейс и высоко востребован среди жителей Подмосковья – за 10 месяцев текущего года к его услугам обратились 100 тысяч раз. Это на 10% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года" - рассказал министр правительства Подмосковья по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко, его слова приводит пресс-служба. Сервис позволяет найти по адресу или кадастровому номеру всю информацию о строительных объектах в радиусе трех километров в поисковой строке ориентира; информацию о функциональном назначении объектов, стадии их реализации и наличии разрешений на строительство; сервис предоставляет возможность поиска через цифровую карту, что делает навигацию и поиск более удобными.

https://ria.ru/20241111/puti-1983115904.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), владислав гордиенко