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Сервис "Стройка рядом с домом" использовали 100 тысяч раз в Подмосковье - РИА Новости, 11.11.2024
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Новости Подмосковья
 
17:11 11.11.2024
https://ria.ru/20241111/podmoskove-1983143827.html
Сервис "Стройка рядом с домом" использовали 100 тысяч раз в Подмосковье
Сервис "Стройка рядом с домом" использовали 100 тысяч раз в Подмосковье - РИА Новости, 11.11.2024
Сервис "Стройка рядом с домом" использовали 100 тысяч раз в Подмосковье
К услугам сервиса "Стройка рядом с домом" обратились 100 тысяч раз в Подмосковье за 10 месяцев этого года, сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T17:11
2024-11-11T17:11
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
владислав гордиенко
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. К услугам сервиса "Стройка рядом с домом" обратились 100 тысяч раз в Подмосковье за 10 месяцев этого года, сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Московской области. Сервис геопортала Подмосковья предоставляет жителям региона возможность ознакомиться с актуальной информацией о всех строительных объектах в непосредственной близости к их домам - функциональном назначении, стадии реализации и наличии разрешений. "Сервис "Стройка рядом с домом" - пример удачного внедрения цифровых технологий в сфере градостроительства. Ресурс имеет удобный интерфейс и высоко востребован среди жителей Подмосковья – за 10 месяцев текущего года к его услугам обратились 100 тысяч раз. Это на 10% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года" - рассказал министр правительства Подмосковья по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко, его слова приводит пресс-служба. Сервис позволяет найти по адресу или кадастровому номеру всю информацию о строительных объектах в радиусе трех километров в поисковой строке ориентира; информацию о функциональном назначении объектов, стадии их реализации и наличии разрешений на строительство; сервис предоставляет возможность поиска через цифровую карту, что делает навигацию и поиск более удобными.
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московская область (подмосковье), владислав гордиенко
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Владислав Гордиенко

Сервис "Стройка рядом с домом" использовали 100 тысяч раз в Подмосковье

© РИА Новости / Руслан КривобокРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Работа за компьютером
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. К услугам сервиса "Стройка рядом с домом" обратились 100 тысяч раз в Подмосковье за 10 месяцев этого года, сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
Сервис геопортала Подмосковья предоставляет жителям региона возможность ознакомиться с актуальной информацией о всех строительных объектах в непосредственной близости к их домам - функциональном назначении, стадии реализации и наличии разрешений.
"Сервис "Стройка рядом с домом" - пример удачного внедрения цифровых технологий в сфере градостроительства. Ресурс имеет удобный интерфейс и высоко востребован среди жителей Подмосковья – за 10 месяцев текущего года к его услугам обратились 100 тысяч раз. Это на 10% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года" - рассказал министр правительства Подмосковья по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко, его слова приводит пресс-служба.
Сервис позволяет найти по адресу или кадастровому номеру всю информацию о строительных объектах в радиусе трех километров в поисковой строке ориентира; информацию о функциональном назначении объектов, стадии их реализации и наличии разрешений на строительство; сервис предоставляет возможность поиска через цифровую карту, что делает навигацию и поиск более удобными.
Железнодорожные пути сортировочной станции - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Владислав Гордиенко
 
 
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