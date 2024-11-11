https://ria.ru/20241111/podmoskove-1983143827.html
Сервис "Стройка рядом с домом" использовали 100 тысяч раз в Подмосковье
Сервис "Стройка рядом с домом" использовали 100 тысяч раз в Подмосковье - РИА Новости, 11.11.2024
Сервис "Стройка рядом с домом" использовали 100 тысяч раз в Подмосковье
К услугам сервиса "Стройка рядом с домом" обратились 100 тысяч раз в Подмосковье за 10 месяцев этого года, сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T17:11
2024-11-11T17:11
2024-11-11T17:11
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
владислав гордиенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783178179_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_54c99677e36daaf89316ddc9083d9294.jpg
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. К услугам сервиса "Стройка рядом с домом" обратились 100 тысяч раз в Подмосковье за 10 месяцев этого года, сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Московской области. Сервис геопортала Подмосковья предоставляет жителям региона возможность ознакомиться с актуальной информацией о всех строительных объектах в непосредственной близости к их домам - функциональном назначении, стадии реализации и наличии разрешений. "Сервис "Стройка рядом с домом" - пример удачного внедрения цифровых технологий в сфере градостроительства. Ресурс имеет удобный интерфейс и высоко востребован среди жителей Подмосковья – за 10 месяцев текущего года к его услугам обратились 100 тысяч раз. Это на 10% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года" - рассказал министр правительства Подмосковья по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко, его слова приводит пресс-служба. Сервис позволяет найти по адресу или кадастровому номеру всю информацию о строительных объектах в радиусе трех километров в поисковой строке ориентира; информацию о функциональном назначении объектов, стадии их реализации и наличии разрешений на строительство; сервис предоставляет возможность поиска через цифровую карту, что делает навигацию и поиск более удобными.
https://ria.ru/20241111/puti-1983115904.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783178179_260:0:1971:1283_1920x0_80_0_0_60ec891bf1b8074d67e6170716f78fbe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), владислав гордиенко
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Владислав Гордиенко
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. К услугам сервиса "Стройка рядом с домом" обратились 100 тысяч раз в Подмосковье за 10 месяцев этого года, сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
Сервис геопортала Подмосковья предоставляет жителям региона возможность ознакомиться с актуальной информацией о всех строительных объектах в непосредственной близости к их домам - функциональном назначении, стадии реализации и наличии разрешений.
"Сервис "Стройка рядом с домом" - пример удачного внедрения цифровых технологий в сфере градостроительства. Ресурс имеет удобный интерфейс и высоко востребован среди жителей Подмосковья – за 10 месяцев текущего года к его услугам обратились 100 тысяч раз. Это на 10% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года" - рассказал министр правительства Подмосковья по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко
, его слова приводит пресс-служба.
Сервис позволяет найти по адресу или кадастровому номеру всю информацию о строительных объектах в радиусе трех километров в поисковой строке ориентира; информацию о функциональном назначении объектов, стадии их реализации и наличии разрешений на строительство; сервис предоставляет возможность поиска через цифровую карту, что делает навигацию и поиск более удобными.