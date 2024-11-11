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Производство препаратов против ВИЧ в пять раз увеличат в Подмосковье - РИА Новости, 11.11.2024
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Новости Подмосковья
 
17:13 11.11.2024 (обновлено: 17:14 11.11.2024)
https://ria.ru/20241111/podmoskove-1983143106.html
Производство препаратов против ВИЧ в пять раз увеличат в Подмосковье
Производство препаратов против ВИЧ в пять раз увеличат в Подмосковье - РИА Новости, 11.11.2024
Производство препаратов против ВИЧ в пять раз увеличат в Подмосковье
Группа компаний "ХимРар" в пять раз увеличит выпуск фармсубстанций для производства препаратов против ВИЧ в Подмосковье за счет строительства нового... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T17:13
2024-11-11T17:14
новости подмосковья
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Группа компаний "ХимРар" в пять раз увеличит выпуск фармсубстанций для производства препаратов против ВИЧ в Подмосковье за счет строительства нового высокотехнологичного комплекса, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. "На территории нового комплекса компания планирует наладить производство активных фармацевтических субстанций, а также запустить цех по разработке полупродуктов для АФС. Общий объем инвестиций в реализацию проекта составит более миллиарда рублей. Завершить строительство комплекса компания планирует уже в 2025 году. После ввода предприятия в эксплуатацию, там будет создано около 50 новых рабочих мест", — рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. На данный момент на территории Центра высоких технологий "ХимРар" уже выполняют полный цикл исследований, включая разработки и производство как импортозамещающих, так и инновационных лекарств нового поколения для лечения заболеваний центральной нервной системы, онкологии, ВИЧ-инфекции, а также гриппа и коронавируса. На новой производственной площадке компания планирует производить субстанции для инновационных препаратов из текущего портфеля продукции компании.
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московская область (подмосковье), лекарства, вич
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Лекарства, ВИЧ

Производство препаратов против ВИЧ в пять раз увеличат в Подмосковье

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСотрудник завода
Сотрудник завода - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Сотрудник завода
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Группа компаний "ХимРар" в пять раз увеличит выпуск фармсубстанций для производства препаратов против ВИЧ в Подмосковье за счет строительства нового высокотехнологичного комплекса, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
"На территории нового комплекса компания планирует наладить производство активных фармацевтических субстанций, а также запустить цех по разработке полупродуктов для АФС. Общий объем инвестиций в реализацию проекта составит более миллиарда рублей. Завершить строительство комплекса компания планирует уже в 2025 году. После ввода предприятия в эксплуатацию, там будет создано около 50 новых рабочих мест", — рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
На данный момент на территории Центра высоких технологий "ХимРар" уже выполняют полный цикл исследований, включая разработки и производство как импортозамещающих, так и инновационных лекарств нового поколения для лечения заболеваний центральной нервной системы, онкологии, ВИЧ-инфекции, а также гриппа и коронавируса. На новой производственной площадке компания планирует производить субстанции для инновационных препаратов из текущего портфеля продукции компании.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ЛекарстваВИЧ
 
 
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