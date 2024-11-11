https://ria.ru/20241111/podmoskove-1983143106.html

Производство препаратов против ВИЧ в пять раз увеличат в Подмосковье

Производство препаратов против ВИЧ в пять раз увеличат в Подмосковье - РИА Новости, 11.11.2024

Производство препаратов против ВИЧ в пять раз увеличат в Подмосковье

Группа компаний "ХимРар" в пять раз увеличит выпуск фармсубстанций для производства препаратов против ВИЧ в Подмосковье за счет строительства нового... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T17:13

2024-11-11T17:13

2024-11-11T17:14

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Группа компаний "ХимРар" в пять раз увеличит выпуск фармсубстанций для производства препаратов против ВИЧ в Подмосковье за счет строительства нового высокотехнологичного комплекса, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. "На территории нового комплекса компания планирует наладить производство активных фармацевтических субстанций, а также запустить цех по разработке полупродуктов для АФС. Общий объем инвестиций в реализацию проекта составит более миллиарда рублей. Завершить строительство комплекса компания планирует уже в 2025 году. После ввода предприятия в эксплуатацию, там будет создано около 50 новых рабочих мест", — рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. На данный момент на территории Центра высоких технологий "ХимРар" уже выполняют полный цикл исследований, включая разработки и производство как импортозамещающих, так и инновационных лекарств нового поколения для лечения заболеваний центральной нервной системы, онкологии, ВИЧ-инфекции, а также гриппа и коронавируса. На новой производственной площадке компания планирует производить субстанции для инновационных препаратов из текущего портфеля продукции компании.

https://ria.ru/20241111/podmoskove-1983064798.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), лекарства, вич