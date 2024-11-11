https://ria.ru/20241111/podmoskove-1983096446.html

В Подмосковье пресекли деятельность участников движения АУЕ*

В Подмосковье пресекли деятельность участников движения АУЕ* - РИА Новости, 11.11.2024

В Подмосковье пресекли деятельность участников движения АУЕ*

Правоохранители пресекли деятельность участников движения АУЕ*, действовавших в Подмосковье и в одном из следственных изоляторов региона, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T15:04

2024-11-11T15:04

2024-11-11T15:04

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

москва

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Правоохранители пресекли деятельность участников движения АУЕ*, действовавших в Подмосковье и в одном из следственных изоляторов региона, сообщает пресс-служба главного управления ФСИН по Московской области. "Сотрудниками оперативного управления ГУФСИН России по Московской области совместно с УФСБ по Москве и Московской области, ЦПЭ и Росгвардией пресечена преступная деятельность активных сторонников запрещенного экстремистского движения АУЕ*", - говорится в сообщении. По данным ведомства, жители Егорьевска и Орехово-Зуево собирали деньги для представителей криминального мира, пропагандировали криминальную субкультуру как на территории одного из СИЗО Московской области, так и на свободе. Были возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации). Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.* Экстремистское движение, запрещенное в России.

https://ria.ru/20240226/kriminal-1928766629.html

https://ria.ru/20240210/khudozhnik-1926564523.html

московская область (подмосковье)

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, московская область (подмосковье), россия, москва, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)