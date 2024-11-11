https://ria.ru/20241111/podmoskove-1983096446.html
В Подмосковье пресекли деятельность участников движения АУЕ*
В Подмосковье пресекли деятельность участников движения АУЕ* - РИА Новости, 11.11.2024
В Подмосковье пресекли деятельность участников движения АУЕ*
Правоохранители пресекли деятельность участников движения АУЕ*, действовавших в Подмосковье и в одном из следственных изоляторов региона, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T15:04
2024-11-11T15:04
2024-11-11T15:04
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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Правоохранители пресекли деятельность участников движения АУЕ*, действовавших в Подмосковье и в одном из следственных изоляторов региона, сообщает пресс-служба главного управления ФСИН по Московской области. "Сотрудниками оперативного управления ГУФСИН России по Московской области совместно с УФСБ по Москве и Московской области, ЦПЭ и Росгвардией пресечена преступная деятельность активных сторонников запрещенного экстремистского движения АУЕ*", - говорится в сообщении. По данным ведомства, жители Егорьевска и Орехово-Зуево собирали деньги для представителей криминального мира, пропагандировали криминальную субкультуру как на территории одного из СИЗО Московской области, так и на свободе. Были возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации). Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.* Экстремистское движение, запрещенное в России.
https://ria.ru/20240226/kriminal-1928766629.html
https://ria.ru/20240210/khudozhnik-1926564523.html
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происшествия, московская область (подмосковье), россия, москва, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Москва, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Подмосковье пресекли деятельность участников движения АУЕ*
В Подмосковье пресекли деятельность членов экстремистского движения АУЕ