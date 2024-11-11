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Более 130 семей медработников получили компенсацию за аренду в Подмосковье - РИА Новости, 11.11.2024
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Новости Подмосковья
 
14:09 11.11.2024
https://ria.ru/20241111/podmoskove-1983084617.html
Более 130 семей медработников получили компенсацию за аренду в Подмосковье
Более 130 семей медработников получили компенсацию за аренду в Подмосковье - РИА Новости, 11.11.2024
Более 130 семей медработников получили компенсацию за аренду в Подмосковье
Более 130 семей медработников воспользовались компенсацией аренды жилья в Подмосковье с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T14:09
2024-11-11T14:09
новости подмосковья
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Более 130 семей медработников воспользовались компенсацией аренды жилья в Подмосковье с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. В регионе супружеским парам медработников доступна компенсация за аренду жилья в размере 30 тысяч рублей. Принять участие в программе могут супруги-медики, работающие в медорганизациях Минздрава Подмосковья. "Компенсация аренды жилья является одной из самых востребованных мер соцподдержки в регионе. Программа была расширена в этом году. Так, ранее только один член семьи мог претендовать на получение 20 тысяч рублей. Теперь же супруги могут получить компенсацию в размере 30 тысяч рублей. С начала года этой мерой соцподдержки воспользовались более 130 семей медработников", - сказал и. о. министра здравоохранения региона Максим Максимов, его слова приводит пресс-служба. Оформить заявку можно на региональном портале госуслуг. Она будет рассмотрена в течение 10 рабочих дней. Первый обратившийся с заявлением супруг получает 20 тысяч рублей, а второй – 10 тысяч рублей.
https://ria.ru/20241111/podmoskove-1983064798.html
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московская область (подмосковье), жилье
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Жилье

Более 130 семей медработников получили компенсацию за аренду в Подмосковье

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Более 130 семей медработников воспользовались компенсацией аренды жилья в Подмосковье с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В регионе супружеским парам медработников доступна компенсация за аренду жилья в размере 30 тысяч рублей. Принять участие в программе могут супруги-медики, работающие в медорганизациях Минздрава Подмосковья.
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"Компенсация аренды жилья является одной из самых востребованных мер соцподдержки в регионе. Программа была расширена в этом году. Так, ранее только один член семьи мог претендовать на получение 20 тысяч рублей. Теперь же супруги могут получить компенсацию в размере 30 тысяч рублей. С начала года этой мерой соцподдержки воспользовались более 130 семей медработников", - сказал и. о. министра здравоохранения региона Максим Максимов, его слова приводит пресс-служба.
Оформить заявку можно на региональном портале госуслуг. Она будет рассмотрена в течение 10 рабочих дней. Первый обратившийся с заявлением супруг получает 20 тысяч рублей, а второй – 10 тысяч рублей.
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