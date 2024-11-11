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На регпортале Подмосковья обновили раздел киберсоветов для госслужащих - РИА Новости, 11.11.2024
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Новости Подмосковья
 
13:20 11.11.2024
https://ria.ru/20241111/podmoskove-1983067611.html
На регпортале Подмосковья обновили раздел киберсоветов для госслужащих
На регпортале Подмосковья обновили раздел киберсоветов для госслужащих - РИА Новости, 11.11.2024
На регпортале Подмосковья обновили раздел киберсоветов для госслужащих
На региональном портале Подмосковья обновили раздел "Цифровая безопасность. Доступно и важном", новую тему посвятили защите госслужащих от киберугроз, сообщает... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T13:20
2024-11-11T13:20
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. На региональном портале Подмосковья обновили раздел "Цифровая безопасность. Доступно и важном", новую тему посвятили защите госслужащих от киберугроз, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. "Этот материал поможет государственным служащим эффективно противостоять киберугрозам. Статья содержит практические советы по сохранению конфиденциальности данных, базовые принципы защиты аккаунтов, а также рекомендации по распознаванию уловок злоумышленников", – отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник, ее слова приводит пресс-служба. Тематическая страница "Цифровая безопасность для госслужащих" создана при участии министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Раздел "Цифровая безопасность. Доступно о важном" расположен на главной странице регионального портала в блоке "Сервисы". Он доступен всем без необходимости авторизации.
https://ria.ru/20241111/podmoskove-1983065385.html
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

На регпортале Подмосковья обновили раздел киберсоветов для госслужащих

© РИА Новости / Руслан КривобокРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. На региональном портале Подмосковья обновили раздел "Цифровая безопасность. Доступно и важном", новую тему посвятили защите госслужащих от киберугроз, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
"Этот материал поможет государственным служащим эффективно противостоять киберугрозам. Статья содержит практические советы по сохранению конфиденциальности данных, базовые принципы защиты аккаунтов, а также рекомендации по распознаванию уловок злоумышленников", – отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник, ее слова приводит пресс-служба.
Тематическая страница "Цифровая безопасность для госслужащих" создана при участии министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.
Раздел "Цифровая безопасность. Доступно о важном" расположен на главной странице регионального портала в блоке "Сервисы". Он доступен всем без необходимости авторизации.
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