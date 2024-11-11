https://ria.ru/20241111/podmoskove-1983067611.html
На регпортале Подмосковья обновили раздел киберсоветов для госслужащих
На регпортале Подмосковья обновили раздел киберсоветов для госслужащих - РИА Новости, 11.11.2024
На регпортале Подмосковья обновили раздел киберсоветов для госслужащих
На региональном портале Подмосковья обновили раздел "Цифровая безопасность. Доступно и важном", новую тему посвятили защите госслужащих от киберугроз, сообщает... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T13:20
2024-11-11T13:20
2024-11-11T13:20
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783178179_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_54c99677e36daaf89316ddc9083d9294.jpg
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. На региональном портале Подмосковья обновили раздел "Цифровая безопасность. Доступно и важном", новую тему посвятили защите госслужащих от киберугроз, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. "Этот материал поможет государственным служащим эффективно противостоять киберугрозам. Статья содержит практические советы по сохранению конфиденциальности данных, базовые принципы защиты аккаунтов, а также рекомендации по распознаванию уловок злоумышленников", – отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник, ее слова приводит пресс-служба. Тематическая страница "Цифровая безопасность для госслужащих" создана при участии министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Раздел "Цифровая безопасность. Доступно о важном" расположен на главной странице регионального портала в блоке "Сервисы". Он доступен всем без необходимости авторизации.
https://ria.ru/20241111/podmoskove-1983065385.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783178179_260:0:1971:1283_1920x0_80_0_0_60ec891bf1b8074d67e6170716f78fbe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. На региональном портале Подмосковья обновили раздел "Цифровая безопасность. Доступно и важном", новую тему посвятили защите госслужащих от киберугроз, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
"Этот материал поможет государственным служащим эффективно противостоять киберугрозам. Статья содержит практические советы по сохранению конфиденциальности данных, базовые принципы защиты аккаунтов, а также рекомендации по распознаванию уловок злоумышленников", – отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник, ее слова приводит пресс-служба.
Тематическая страница "Цифровая безопасность для госслужащих" создана при участии министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ
.
Раздел "Цифровая безопасность. Доступно о важном" расположен на главной странице регионального портала в блоке "Сервисы". Он доступен всем без необходимости авторизации.