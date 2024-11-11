https://ria.ru/20241111/podmoskove-1983065385.html
В Подмосковье из аварийного жилья расселили 188 человек за прошлую неделю
В Подмосковье из аварийного жилья расселили 188 человек за прошлую неделю - РИА Новости, 11.11.2024
В Подмосковье из аварийного жилья расселили 188 человек за прошлую неделю
Из аварийного жилья в Подмосковье переселили 188 человек за прошлую неделю, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области. РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T13:07
2024-11-11T13:07
2024-11-11T13:07
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Из аварийного жилья в Подмосковье переселили 188 человек за прошлую неделю, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области. Так, жителям 12 городских округов предоставили жилые помещения в домах-новостройках, на вторичном рынке жилья, выплачена выкупная стоимость, а также предоставлены сертификаты. В ведомстве уточнили, что на прошедшей неделе по национальному проекту "Жилье и городская среда" на территории региона было расселено 85 аварийных помещений в городских округах Волоколамский, Дмитровский, Клин, Раменский, Серпухов, Воскресенск, Щелково, Подольск, Сергиево-Посадский, Шатура, Пушкинский, Солнечногорск. За неделю в регионе расселили 3404,51 квадратных метра жилья.
https://ria.ru/20241107/investitsii-1982498222.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье), жилье, раменский, клин
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Жилье, Раменский, Клин