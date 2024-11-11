https://ria.ru/20241111/podmoskove-1983064798.html

Более 70 аппаратов ИВЛ поступило в больницы Подмосковья с начала года

Более 70 аппаратов ИВЛ поступило в больницы Подмосковья с начала года - РИА Новости, 11.11.2024

Более 70 аппаратов ИВЛ поступило в больницы Подмосковья с начала года

Более 70 единиц медтехники на сумму почти 250 миллионов рублей поступило в медицинские организации Подмосковья с начала года, сообщает пресс-служба министерства РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T13:06

2024-11-11T13:06

2024-11-11T13:06

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Более 70 единиц медтехники на сумму почти 250 миллионов рублей поступило в медицинские организации Подмосковья с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. "Аппараты ИВЛ применяются для оказания медицинской помощи пациентам, у которых по различным причинам нарушена функция дыхания. В этом году в наши медорганизации уже поступило более 70 единиц медтехники на сумму почти 250 миллионов рублей", - сказал и. о. министра здравоохранения Подмосковья Максим Максимов, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что до конца года планируется поставка еще 36 аппаратов ИВЛ. Аппараты поступили в 23 больницы, в том числе в Щелковскую, Рузскую, Люберецкую, Воскресенскую, Одинцовскую и другие. Оборудование закуплено по национальному проекту "Здравоохранение", а также по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.

https://ria.ru/20241108/shkoly-1982753441.html

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), андрей воробьев