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Более 70 аппаратов ИВЛ поступило в больницы Подмосковья с начала года - РИА Новости, 11.11.2024
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Новости Подмосковья
 
13:06 11.11.2024
https://ria.ru/20241111/podmoskove-1983064798.html
Более 70 аппаратов ИВЛ поступило в больницы Подмосковья с начала года
Более 70 аппаратов ИВЛ поступило в больницы Подмосковья с начала года - РИА Новости, 11.11.2024
Более 70 аппаратов ИВЛ поступило в больницы Подмосковья с начала года
Более 70 единиц медтехники на сумму почти 250 миллионов рублей поступило в медицинские организации Подмосковья с начала года, сообщает пресс-служба министерства РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T13:06
2024-11-11T13:06
новости подмосковья
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Более 70 единиц медтехники на сумму почти 250 миллионов рублей поступило в медицинские организации Подмосковья с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. "Аппараты ИВЛ применяются для оказания медицинской помощи пациентам, у которых по различным причинам нарушена функция дыхания. В этом году в наши медорганизации уже поступило более 70 единиц медтехники на сумму почти 250 миллионов рублей", - сказал и. о. министра здравоохранения Подмосковья Максим Максимов, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что до конца года планируется поставка еще 36 аппаратов ИВЛ. Аппараты поступили в 23 больницы, в том числе в Щелковскую, Рузскую, Люберецкую, Воскресенскую, Одинцовскую и другие. Оборудование закуплено по национальному проекту "Здравоохранение", а также по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.
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московская область (подмосковье), андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев

Более 70 аппаратов ИВЛ поступило в больницы Подмосковья с начала года

© РИА Новости / Кирилл Шипицин | Перейти в медиабанкАппарат ИВЛ
Аппарат ИВЛ - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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Аппарат ИВЛ
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Более 70 единиц медтехники на сумму почти 250 миллионов рублей поступило в медицинские организации Подмосковья с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
"Аппараты ИВЛ применяются для оказания медицинской помощи пациентам, у которых по различным причинам нарушена функция дыхания. В этом году в наши медорганизации уже поступило более 70 единиц медтехники на сумму почти 250 миллионов рублей", - сказал и. о. министра здравоохранения Подмосковья Максим Максимов, его слова приводит пресс-служба.
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Он отметил, что до конца года планируется поставка еще 36 аппаратов ИВЛ.
Аппараты поступили в 23 больницы, в том числе в Щелковскую, Рузскую, Люберецкую, Воскресенскую, Одинцовскую и другие. Оборудование закуплено по национальному проекту "Здравоохранение", а также по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей Воробьев
 
 
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