https://ria.ru/20241111/podmoskove-1983064798.html
Более 70 аппаратов ИВЛ поступило в больницы Подмосковья с начала года
Более 70 аппаратов ИВЛ поступило в больницы Подмосковья с начала года - РИА Новости, 11.11.2024
Более 70 аппаратов ИВЛ поступило в больницы Подмосковья с начала года
Более 70 единиц медтехники на сумму почти 250 миллионов рублей поступило в медицинские организации Подмосковья с начала года, сообщает пресс-служба министерства РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T13:06
2024-11-11T13:06
2024-11-11T13:06
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570019126_0:11:2991:1693_1920x0_80_0_0_9cd3c86a35d0855a127895199cd32464.jpg
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Более 70 единиц медтехники на сумму почти 250 миллионов рублей поступило в медицинские организации Подмосковья с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. "Аппараты ИВЛ применяются для оказания медицинской помощи пациентам, у которых по различным причинам нарушена функция дыхания. В этом году в наши медорганизации уже поступило более 70 единиц медтехники на сумму почти 250 миллионов рублей", - сказал и. о. министра здравоохранения Подмосковья Максим Максимов, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что до конца года планируется поставка еще 36 аппаратов ИВЛ. Аппараты поступили в 23 больницы, в том числе в Щелковскую, Рузскую, Люберецкую, Воскресенскую, Одинцовскую и другие. Оборудование закуплено по национальному проекту "Здравоохранение", а также по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.
https://ria.ru/20241108/shkoly-1982753441.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570019126_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_84d7cca40f6a45ff6e41aa18415ae90a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Более 70 единиц медтехники на сумму почти 250 миллионов рублей поступило в медицинские организации Подмосковья с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
"Аппараты ИВЛ применяются для оказания медицинской помощи пациентам, у которых по различным причинам нарушена функция дыхания. В этом году в наши медорганизации уже поступило более 70 единиц медтехники на сумму почти 250 миллионов рублей", - сказал и. о. министра здравоохранения Подмосковья Максим Максимов, его слова приводит пресс-служба.
Он отметил, что до конца года планируется поставка еще 36 аппаратов ИВЛ.
Аппараты поступили в 23 больницы, в том числе в Щелковскую, Рузскую, Люберецкую, Воскресенскую, Одинцовскую и другие. Оборудование закуплено по национальному проекту "Здравоохранение", а также по поручению губернатора региона Андрея Воробьева
.