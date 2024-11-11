https://ria.ru/20241111/plennyy-1983051579.html
Пленный рассказал, что солдаты ВСУ не хотели воевать в Курской области
Пленный рассказал, что солдаты ВСУ не хотели воевать в Курской области - РИА Новости, 11.11.2024
Пленный рассказал, что солдаты ВСУ не хотели воевать в Курской области
Пленный украинский военнослужащий Владимир Никольников рассказал на видео от Минобороны РФ, как он и другие бойцы не хотели воевать в Курской области, но... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T12:16
2024-11-11T12:16
2024-11-11T12:20
специальная военная операция на украине
курская область
сумы
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий Владимир Никольников рассказал на видео от Минобороны РФ, как он и другие бойцы не хотели воевать в Курской области, но командование настояло. "Сказали: собирайте вещи, мы переезжаем. Куда переезжаем, особо не озвучивали. Мы уже поняли, когда мы приехали в Сумы, говорят: собирайтесь... выдали автомат. Водитель говорит: все, мы в российской... Мы говорим, что мы воевать не будем, но он (командир - ред.) говорит: я ничего не знаю, надо было думать раньше, давайте вперед", - сказал Никольников. По словам пленного, командовал молодой лейтенант, которому на вид было 25 лет. "А так командиры с нами не общаются, мы для них никто. Комбат, единственное, я его даже в глаза не видел... ходят слухи, что он семь батальонов положил, мы восьмые, типа готовьтесь", - добавил Никольников.
https://ria.ru/20241109/plennyy-1982787716.html
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курская область, сумы, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Сумы, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Пленный рассказал, что солдаты ВСУ не хотели воевать в Курской области
Украинский пленный рассказал об отказе ВСУ воевать в Курской области