https://ria.ru/20241111/peskov-1983046176.html
Песков прокомментировал реакцию Европы на победу Трампа
Песков прокомментировал реакцию Европы на победу Трампа - РИА Новости, 11.11.2024
Песков прокомментировал реакцию Европы на победу Трампа
Москва видит определенную нервозность и опасения Европы в связи с избранием Дональда Трампа президентом США, говорить об изменении позиции европейцев... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T12:03
2024-11-11T12:03
2024-11-11T12:12
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Москва видит определенную нервозность и опасения Европы в связи с избранием Дональда Трампа президентом США, говорить об изменении позиции европейцев преждевременно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы видим определенную нервозность, всяческие опасения европейцев в связи с избранием господина Трампа президентом США", - сказал Песков журналистам.Он отметил, что Кремль будет наблюдать, как дальше будет выстраиваться линия с обеих сторон."Пока преждевременно об этом говорить, есть ли какое-то изменение позиции, ведь сейчас мы читаем много информации, тоже не знаем, насколько она соответствует действительности", - сказал Песков в ответ на вопрос об изменении позиции европейцев после победы Трампа.Ранее западные СМИ со ссылкой на пресс-секретаря правительства ФРГ Штеффена Хебештрайта сообщили, что канцлер ФРГ Олаф Шольц и победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп в воскресенье провели телефонные переговоры и договорились о совместной работе над "возвращением мира" в Европу.Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
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Европа, Москва, США, В мире, Германия, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, NBC, Выборы президента США — 2024, Олаф Шольц
Песков прокомментировал реакцию Европы на победу Трампа
Песков: Москва видит нервозность и опасения Европы из-за победы Трампа
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Москва видит определенную нервозность и опасения Европы в связи с избранием Дональда Трампа президентом США, говорить об изменении позиции европейцев преждевременно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы видим определенную нервозность, всяческие опасения европейцев в связи с избранием господина Трампа президентом США", - сказал Песков журналистам.
Он отметил, что Кремль будет наблюдать, как дальше будет выстраиваться линия с обеих сторон.
"Пока преждевременно об этом говорить, есть ли какое-то изменение позиции, ведь сейчас мы читаем много информации, тоже не знаем, насколько она соответствует действительности", - сказал Песков в ответ на вопрос об изменении позиции европейцев после победы Трампа.
Ранее западные СМИ со ссылкой на пресс-секретаря правительства ФРГ
Штеффена Хебештрайта сообщили, что канцлер ФРГ Олаф Шольц
и победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп в воскресенье провели телефонные переговоры и договорились о совместной работе над "возвращением мира" в Европу.
Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC
, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис
выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден
переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.