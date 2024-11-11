https://ria.ru/20241111/peskov-1983046176.html

Песков прокомментировал реакцию Европы на победу Трампа

Песков прокомментировал реакцию Европы на победу Трампа - РИА Новости, 11.11.2024

Песков прокомментировал реакцию Европы на победу Трампа

Москва видит определенную нервозность и опасения Европы в связи с избранием Дональда Трампа президентом США, говорить об изменении позиции европейцев... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T12:03

2024-11-11T12:03

2024-11-11T12:12

европа

москва

сша

в мире

германия

дмитрий песков

дональд трамп

nbc

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982244086_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_3e9089694542217b51993384f89f20d2.jpg

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Москва видит определенную нервозность и опасения Европы в связи с избранием Дональда Трампа президентом США, говорить об изменении позиции европейцев преждевременно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы видим определенную нервозность, всяческие опасения европейцев в связи с избранием господина Трампа президентом США", - сказал Песков журналистам.Он отметил, что Кремль будет наблюдать, как дальше будет выстраиваться линия с обеих сторон."Пока преждевременно об этом говорить, есть ли какое-то изменение позиции, ведь сейчас мы читаем много информации, тоже не знаем, насколько она соответствует действительности", - сказал Песков в ответ на вопрос об изменении позиции европейцев после победы Трампа.Ранее западные СМИ со ссылкой на пресс-секретаря правительства ФРГ Штеффена Хебештрайта сообщили, что канцлер ФРГ Олаф Шольц и победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп в воскресенье провели телефонные переговоры и договорились о совместной работе над "возвращением мира" в Европу.Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

https://ria.ru/20241110/trump-1982923009.html

https://ria.ru/20241106/tramp-1982170493.html

европа

москва

сша

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

европа, москва, сша, в мире, германия, дмитрий песков, дональд трамп, nbc, выборы президента сша — 2024, олаф шольц