https://ria.ru/20241111/peskov-1983045264.html

Песков заявил о продолжении СВО

Песков заявил о продолжении СВО - РИА Новости, 11.11.2024

Песков заявил о продолжении СВО

Специальная военная операция будет продолжаться до достижения всех поставленных целей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T12:02

2024-11-11T12:02

2024-11-11T12:08

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Специальная военная операция будет продолжаться до достижения всех поставленных целей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы в свою очередь продолжаем специальную военную операцию до достижения всех поставленных целей", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20241018/medvedev-1978783246.html

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2024

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дмитрий песков, россия