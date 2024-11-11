https://ria.ru/20241111/peskov-1983045264.html
Песков заявил о продолжении СВО
Песков заявил о продолжении СВО - РИА Новости, 11.11.2024
Песков заявил о продолжении СВО
Специальная военная операция будет продолжаться до достижения всех поставленных целей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T12:02
2024-11-11T12:02
2024-11-11T12:08
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Специальная военная операция будет продолжаться до достижения всех поставленных целей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы в свою очередь продолжаем специальную военную операцию до достижения всех поставленных целей", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20241018/medvedev-1978783246.html
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дмитрий песков, россия
Песков заявил о продолжении СВО
Песков: СВО продолжается до достижения всех поставленных целей