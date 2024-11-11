Патрушев призвал наращивать возможности ледокольного флота
Патрушев: наращивать потенциал ледокольного флота надо за счет своих разработок
Атомный ледокол "50 лет Победы". Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. России, невзирая на сложности, надо наращивать возможности своего ледокольного флота, причем за счет собственных разработок, оборудования и производственных мощностей, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев в интервью газете "Коммерсант".
"Несмотря на имеющиеся сложности, необходимо наращивать возможности нашего ледокольного флота, делать это за счёт использования российских разработок и производственных мощностей, с применением отечественного оборудования и комплектующих", - сказал Патрушев.
На минувшей неделе в России состоялся спуск на воду четвертого серийного универсального атомного ледокола "Чукотка", напомнил Патрушев. "Имеющийся и продолжающий строиться ледокольный флот не имеет аналогов в мире. Россия удерживает мировое лидерство в строительстве судов на атомном топливе и остается единственной страной в мире, обладающей атомным ледокольным флотом", - добавил он.
Новые атомные ледоколы необходимы для освоения Северного морского пути. "Севморпуть имеет огромную перспективу. Эта трасса должна стать круглогодичным национальным морским транспортным маршрутом. Необходимо развитие Большого Северного морского пути от Мурманска до Владивостока, увязать его с существующей транспортной инфраструктурой, внутренними водными путями, развитием железнодорожных магистралей, созданием новых глубоководных портов. Для реализации проекта БСМП важно развивать арктическое судостроение", - отметил Патрушев.