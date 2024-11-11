https://ria.ru/20241111/patrushev-1983142599.html

США важно не допустить повторения покушений на Трампа, заявил Патрушев

США важно не допустить повторения покушений на Трампа, заявил Патрушев - РИА Новости, 11.11.2024

США важно не допустить повторения покушений на Трампа, заявил Патрушев

В России известно о двух случаях покушения на Дональда Трампа в ходе предвыборной кампании, и американским спецслужбам крайне важно не допустить их повторения,... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T17:08

2024-11-11T17:08

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. В России известно о двух случаях покушения на Дональда Трампа в ходе предвыборной кампании, и американским спецслужбам крайне важно не допустить их повторения, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев. "Нам известно о двух случаях покушения на его жизнь в ходе предвыборной кампании", - сказал Патрушев в интервью газете "Коммерсант". Во время предвыборного митинга в Пенсильвании 13 июля в ходе покушения Трамп был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Вторая попытка покушения на Трампа произошла 15 сентября у его гольф-клуба во Флориде. В целом же за всю историю Штатов на жизнь президентов и кандидатов покушались регулярно — более двадцати раз, во время пребывания на своем посту от рук убийц погибли четыре президента США, напомнил Патрушев. "Поэтому спецслужбам США крайне важно не допустить повторения подобных случаев", - подчеркнул он. Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

https://ria.ru/20240714/strelba-1959539022.html

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в мире, сша, россия, пенсильвания, дональд трамп, николай патрушев, камала харрис, nbc