США важно не допустить повторения покушений на Трампа, заявил Патрушев
Патрушев: спецслужбам США важно не допустить повторения покушений на Трампа
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп после выступления перед своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп после выступления перед своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. В России известно о двух случаях покушения на Дональда Трампа в ходе предвыборной кампании, и американским спецслужбам крайне важно не допустить их повторения, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев.
"Нам известно о двух случаях покушения на его жизнь в ходе предвыборной кампании", - сказал Патрушев в интервью газете "Коммерсант".
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Во время предвыборного митинга в Пенсильвании 13 июля в ходе покушения Трамп был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Вторая попытка покушения на Трампа произошла 15 сентября у его гольф-клуба во Флориде.
В целом же за всю историю Штатов на жизнь президентов и кандидатов покушались регулярно — более двадцати раз, во время пребывания на своем посту от рук убийц погибли четыре президента США, напомнил Патрушев. "Поэтому спецслужбам США крайне важно не допустить повторения подобных случаев", - подчеркнул он.
Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
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