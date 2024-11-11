https://ria.ru/20241111/patrushev-1983141542.html

Американские избиратели голосовали против политики Байдена, заявил Патрушев

Американские избиратели голосовали против политики Байдена, заявил Патрушев - РИА Новости, 11.11.2024

Американские избиратели голосовали против политики Байдена, заявил Патрушев

Американские избиратели, отдавшие предпочтение Дональду Трампу, голосовали против деструктивной политики действующей администрации президента США Джо Байдена,... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T17:05

2024-11-11T17:05

2024-11-11T17:05

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Американские избиратели, отдавшие предпочтение Дональду Трампу, голосовали против деструктивной политики действующей администрации президента США Джо Байдена, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев. "В предвыборный период он делал много заявлений для привлечения на свою сторону избирателей, в итоге проголосовавших против деструктивной внешней и внутренней политики, которую проводила действующая администрация президента США", - сказал Патрушев в интервью газете "Коммерсант". Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

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в мире, сша, россия, дональд трамп, джо байден, николай патрушев, nbc, выборы президента сша — 2024