https://ria.ru/20241111/patrushev-1983141424.html

Британия растеряла свою морскую мощь, заявил Патрушев

Британия растеряла свою морскую мощь, заявил Патрушев - РИА Новости, 11.11.2024

Британия растеряла свою морскую мощь, заявил Патрушев

Британия растеряла свою морскую мощь, признаки такого упадка сейчас наблюдаются и в США, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии России... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T17:04

2024-11-11T17:04

2024-11-11T17:18

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Британия растеряла свою морскую мощь, признаки такого упадка сейчас наблюдаются и в США, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев в интервью газете "Коммерсант". В свое время Англия провозгласила себя "владычицей морей", но со временем оказалось, что она взвалила на себя непомерную ношу - попросту переоценила свои силы, а в итоге разорилась и растеряла свою морскую мощь, что во многом способствовало крушению Британской империи, напомнил Патрушев. "Посмотрите, что сейчас представляет из себя некогда мощный английский флот. На кораблях ВМС Англии нехватка личного состава доходит до трети. Служить там непрестижно. Признаки упадка морской мощи сейчас наблюдаются и в США. На бумаге флот у них огромный, а на деле – низкий боевой дух моряков, хроническая нехватка личного состава, недостаток ремонтных мощностей и рабочих на кораблестроительных предприятиях", - сказал Патрушев.Но в западном мире "принято замечать соринку в чужом глазу, а в своем бревно не видеть", добавил он."Между тем, жесткой критике со стороны Белого дома был подвернут Морской институт ВМС США, признавший провал американской программы прибрежных боевых кораблей класса LCS из-за неудачной их конструкции. То есть, даже американским специалистам непозволительно сомневаться в качестве производимой в США продукции", - сказал Патрушев. По его словам, на такую мысль наводят "хотя бы широко известные примеры загадочной гибели сотрудников корпорации Boeing, заявивших об имеющихся технологических проблемах у выпускаемых авиакосмических аппаратов".

https://ria.ru/20241111/patrushev-1983144932.html

https://ria.ru/20241111/patrushev-1983141045.html

сша

россия

англия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сша, россия, англия, николай патрушев, в мире