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Патрушев рассказал о возможных шагах Трампа после инаугурации
Патрушев рассказал о возможных шагах Трампа после инаугурации - РИА Новости, 11.11.2024
Патрушев рассказал о возможных шагах Трампа после инаугурации
Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев, говоря о возможных шагах Дональда Трампа после инаугурации, отметил, что зачастую РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T17:03
2024-11-11T17:03
2024-11-11T17:04
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев, говоря о возможных шагах Дональда Трампа после инаугурации, отметил, что зачастую предвыборные обещания в США могут расходиться с последующими действиями. Победивший на президентских выборах в США Трамп в ходе своей кампании опирался на силы, перед которыми имеет обязательства, и, как человек ответственный, будет обязан их выполнить, заявил Патрушев в интервью газете "Коммерсант". По его словам, избиратели, отдавшие предпочтение Трампу, голосовали против деструктивной политики действующей администрации. "Но избирательная кампания завершилась, и в январе 2025 года наступит время для конкретных дел избранного президента. Известно же, что зачастую предвыборные обещания в США могут и расходиться с последующими действиями", - сказал Патрушев. Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Шестого января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
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в мире, сша, россия, дональд трамп, николай патрушев, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Россия, Дональд Трамп, Николай Патрушев, Выборы президента США — 2024
Патрушев рассказал о возможных шагах Трампа после инаугурации
Патрушев: предвыборные обещания Трампа могут расходиться с действительностью
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости.
Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев
, говоря о возможных шагах Дональда Трампа после инаугурации, отметил, что зачастую предвыборные обещания в США могут расходиться с последующими действиями.
Победивший на президентских выборах в США Трамп в ходе своей кампании опирался на силы, перед которыми имеет обязательства, и, как человек ответственный, будет обязан их выполнить, заявил Патрушев в интервью газете "Коммерсант". По его словам, избиратели, отдавшие предпочтение Трампу, голосовали против деструктивной политики действующей администрации.
"Но избирательная кампания завершилась, и в январе 2025 года наступит время для конкретных дел избранного президента. Известно же, что зачастую предвыборные обещания в США могут и расходиться с последующими действиями", - сказал Патрушев.
Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Шестого января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.