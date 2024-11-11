Рейтинг@Mail.ru
Патрушев рассказал о возможных шагах Трампа после инаугурации - РИА Новости, 11.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:03 11.11.2024 (обновлено: 17:04 11.11.2024)
https://ria.ru/20241111/patrushev-1983141045.html
Патрушев рассказал о возможных шагах Трампа после инаугурации
Патрушев рассказал о возможных шагах Трампа после инаугурации - РИА Новости, 11.11.2024
Патрушев рассказал о возможных шагах Трампа после инаугурации
Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев, говоря о возможных шагах Дональда Трампа после инаугурации, отметил, что зачастую РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T17:03
2024-11-11T17:04
в мире
сша
россия
дональд трамп
николай патрушев
выборы президента сша — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982244645_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_c8044f1f1722552bef92965d3b102651.jpg
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев, говоря о возможных шагах Дональда Трампа после инаугурации, отметил, что зачастую предвыборные обещания в США могут расходиться с последующими действиями. Победивший на президентских выборах в США Трамп в ходе своей кампании опирался на силы, перед которыми имеет обязательства, и, как человек ответственный, будет обязан их выполнить, заявил Патрушев в интервью газете "Коммерсант". По его словам, избиратели, отдавшие предпочтение Трампу, голосовали против деструктивной политики действующей администрации. "Но избирательная кампания завершилась, и в январе 2025 года наступит время для конкретных дел избранного президента. Известно же, что зачастую предвыборные обещания в США могут и расходиться с последующими действиями", - сказал Патрушев. Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Шестого января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
https://ria.ru/20240719/peskov-1960697785.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982244645_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_a171472eccb993fb2919b64dcc735884.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, дональд трамп, николай патрушев, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Россия, Дональд Трамп, Николай Патрушев, Выборы президента США — 2024
Патрушев рассказал о возможных шагах Трампа после инаугурации

Патрушев: предвыборные обещания Трампа могут расходиться с действительностью

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида
Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев, говоря о возможных шагах Дональда Трампа после инаугурации, отметил, что зачастую предвыборные обещания в США могут расходиться с последующими действиями.
Победивший на президентских выборах в США Трамп в ходе своей кампании опирался на силы, перед которыми имеет обязательства, и, как человек ответственный, будет обязан их выполнить, заявил Патрушев в интервью газете "Коммерсант". По его словам, избиратели, отдавшие предпочтение Трампу, голосовали против деструктивной политики действующей администрации.
"Но избирательная кампания завершилась, и в январе 2025 года наступит время для конкретных дел избранного президента. Известно же, что зачастую предвыборные обещания в США могут и расходиться с последующими действиями", - сказал Патрушев.
Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Шестого января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
Песков рассказал об отношениях России и США во время президентства Трампа
19 июля, 13:07
 
В миреСШАРоссияДональд ТрампНиколай ПатрушевВыборы президента США — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала