https://ria.ru/20241111/patrushev-1983141045.html

Патрушев рассказал о возможных шагах Трампа после инаугурации

Патрушев рассказал о возможных шагах Трампа после инаугурации - РИА Новости, 11.11.2024

Патрушев рассказал о возможных шагах Трампа после инаугурации

Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев, говоря о возможных шагах Дональда Трампа после инаугурации, отметил, что зачастую РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T17:03

2024-11-11T17:03

2024-11-11T17:04

в мире

сша

россия

дональд трамп

николай патрушев

выборы президента сша — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982244645_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_c8044f1f1722552bef92965d3b102651.jpg

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев, говоря о возможных шагах Дональда Трампа после инаугурации, отметил, что зачастую предвыборные обещания в США могут расходиться с последующими действиями. Победивший на президентских выборах в США Трамп в ходе своей кампании опирался на силы, перед которыми имеет обязательства, и, как человек ответственный, будет обязан их выполнить, заявил Патрушев в интервью газете "Коммерсант". По его словам, избиратели, отдавшие предпочтение Трампу, голосовали против деструктивной политики действующей администрации. "Но избирательная кампания завершилась, и в январе 2025 года наступит время для конкретных дел избранного президента. Известно же, что зачастую предвыборные обещания в США могут и расходиться с последующими действиями", - сказал Патрушев. Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Шестого января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

https://ria.ru/20240719/peskov-1960697785.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, россия, дональд трамп, николай патрушев, выборы президента сша — 2024