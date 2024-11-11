https://ria.ru/20241111/patrushev-1983140919.html

Россия принимает меры для безопасности на Балтике, заявил Патрушев

Россия принимает меры для безопасности на Балтике, заявил Патрушев - РИА Новости, 11.11.2024

Россия принимает меры для безопасности на Балтике, заявил Патрушев

Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в интервью газете "Коммерсант" назвал обеспечение безопасности России на Балтике... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T17:03

2024-11-11T17:03

2024-11-11T17:03

россия

швеция

финляндия

николай патрушев

нато

северный поток

в мире

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в интервью газете "Коммерсант" назвал обеспечение безопасности России на Балтике важнейшей военно-политической задачей, после вступления Швеции и Финляндии в НАТО и подрывов газопроводов "Северный поток" принимаются дополнительные необходимые меры. "Американцами и их европейскими союзниками взят курс на милитаризацию Балтийского моря. Между прочим, это традиционная для Запада стратегия. Еще во время Крымской войны англичане с французами стремились овладеть Кронштадтом, а в обеих мировых войнах немцы пытались закрепиться на российском берегу Балтики. Наши моряки-балтийцы всегда сокрушали замыслы агрессоров", - сказал Патрушев. "В настоящее время обеспечение безопасности на Балтике является важнейшей военно-политической задачей. С момента вступления Швеции и Финляндии в НАТО, а также на фоне подрыва "Северных потоков" Россия принимает дополнительные меры по защите своей территориальной целостности и экономического суверенитета", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20241030/nato-1980933465.html

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Варвара Скокшина

россия, швеция, финляндия, николай патрушев, нато, северный поток, в мире