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Россия принимает меры для безопасности на Балтике, заявил Патрушев - РИА Новости, 11.11.2024
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17:03 11.11.2024
https://ria.ru/20241111/patrushev-1983140919.html
Россия принимает меры для безопасности на Балтике, заявил Патрушев
Россия принимает меры для безопасности на Балтике, заявил Патрушев - РИА Новости, 11.11.2024
Россия принимает меры для безопасности на Балтике, заявил Патрушев
Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в интервью газете "Коммерсант" назвал обеспечение безопасности России на Балтике... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T17:03
2024-11-11T17:03
россия
швеция
финляндия
николай патрушев
нато
северный поток
в мире
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в интервью газете "Коммерсант" назвал обеспечение безопасности России на Балтике важнейшей военно-политической задачей, после вступления Швеции и Финляндии в НАТО и подрывов газопроводов "Северный поток" принимаются дополнительные необходимые меры. "Американцами и их европейскими союзниками взят курс на милитаризацию Балтийского моря. Между прочим, это традиционная для Запада стратегия. Еще во время Крымской войны англичане с французами стремились овладеть Кронштадтом, а в обеих мировых войнах немцы пытались закрепиться на российском берегу Балтики. Наши моряки-балтийцы всегда сокрушали замыслы агрессоров", - сказал Патрушев. "В настоящее время обеспечение безопасности на Балтике является важнейшей военно-политической задачей. С момента вступления Швеции и Финляндии в НАТО, а также на фоне подрыва "Северных потоков" Россия принимает дополнительные меры по защите своей территориальной целостности и экономического суверенитета", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20241030/nato-1980933465.html
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россия, швеция, финляндия, николай патрушев, нато, северный поток, в мире
Россия, Швеция, Финляндия, Николай Патрушев, НАТО, Северный поток, В мире
Россия принимает меры для безопасности на Балтике, заявил Патрушев

Патрушев: Россия принимает дополнительные меры для безопасности на Балтике

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкКорабли ВМФ РФ
Корабли ВМФ РФ - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в интервью газете "Коммерсант" назвал обеспечение безопасности России на Балтике важнейшей военно-политической задачей, после вступления Швеции и Финляндии в НАТО и подрывов газопроводов "Северный поток" принимаются дополнительные необходимые меры.
"Американцами и их европейскими союзниками взят курс на милитаризацию Балтийского моря. Между прочим, это традиционная для Запада стратегия. Еще во время Крымской войны англичане с французами стремились овладеть Кронштадтом, а в обеих мировых войнах немцы пытались закрепиться на российском берегу Балтики. Наши моряки-балтийцы всегда сокрушали замыслы агрессоров", - сказал Патрушев.
"В настоящее время обеспечение безопасности на Балтике является важнейшей военно-политической задачей. С момента вступления Швеции и Финляндии в НАТО, а также на фоне подрыва "Северных потоков" Россия принимает дополнительные меры по защите своей территориальной целостности и экономического суверенитета", - подчеркнул он.
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РоссияШвецияФинляндияНиколай ПатрушевНАТОСеверный потокВ мире
 
 
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