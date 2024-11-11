Россия принимает меры для безопасности на Балтике, заявил Патрушев
Патрушев: Россия принимает дополнительные меры для безопасности на Балтике
Корабли ВМФ РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в интервью газете "Коммерсант" назвал обеспечение безопасности России на Балтике важнейшей военно-политической задачей, после вступления Швеции и Финляндии в НАТО и подрывов газопроводов "Северный поток" принимаются дополнительные необходимые меры.
"Американцами и их европейскими союзниками взят курс на милитаризацию Балтийского моря. Между прочим, это традиционная для Запада стратегия. Еще во время Крымской войны англичане с французами стремились овладеть Кронштадтом, а в обеих мировых войнах немцы пытались закрепиться на российском берегу Балтики. Наши моряки-балтийцы всегда сокрушали замыслы агрессоров", - сказал Патрушев.
"В настоящее время обеспечение безопасности на Балтике является важнейшей военно-политической задачей. С момента вступления Швеции и Финляндии в НАТО, а также на фоне подрыва "Северных потоков" Россия принимает дополнительные меры по защите своей территориальной целостности и экономического суверенитета", - подчеркнул он.
Посол России в Дании прокомментировал учения НАТО в Балтийском море
30 октября, 15:21