Эксперт объяснила, как украинский конфликт повлиял на Африку
Панафриканист Ямб: украинский конфликт влияет на Африку из-за санкций
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПервое пленарное заседание первой министерской конференции Форума партнерства Россия - Африка
Первое пленарное заседание первой министерской конференции Форума партнерства Россия - Африка. Архивное фото
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СИРИУС, 11 ноя - РИА Новости. Конфликт на Украине сказывается на Африке, прежде всего, из-за введенных против России санкций, заявила РИА Новости панафриканист, общественный деятель Натали Ямб.
"Ситуация на Украине безусловно оказывает влияние на Африку, прежде всего, из-за санкций. Франкофонная Африка использует африканский франк в качестве валюты, а он контролируется Францией", - сказала Ямб в рамках первой министерской конференции Форума партнерства "Россия-Африка" в Сочи.
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Такое положение мешает африканским странам вести торговлю с РФ, отметила она.
"У нас есть деньги. Они хранятся в наших центральных банках, но они полностью контролируются Францией и из-за санкций наши государства не могут проводить торговые сделки, которые они хотят. У нас нет наших собственных валют, и если Европа вводит санкции против России, то африканский франк подчиняется этой логике вещей, и мы не можем вести торговые сделки с Россией", - добавила она.
Ямб отметила, что африканский странам приходится вести сделки с Россией через "третьи руки", а это малопривлекательно.
Конференция проходила с 9 по 10 ноября на федеральной территории Сириус, которая располагается у границ сочинского Адлера.