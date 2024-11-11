https://ria.ru/20241111/panafrikanist-1982989899.html

Эксперт объяснила, как украинский конфликт повлиял на Африку

Эксперт объяснила, как украинский конфликт повлиял на Африку - РИА Новости, 11.11.2024

Эксперт объяснила, как украинский конфликт повлиял на Африку

Конфликт на Украине сказывается на Африке, прежде всего, из-за введенных против России санкций, заявила РИА Новости панафриканист, общественный деятель Натали... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T04:35

2024-11-11T04:35

2024-11-11T09:08

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СИРИУС, 11 ноя - РИА Новости. Конфликт на Украине сказывается на Африке, прежде всего, из-за введенных против России санкций, заявила РИА Новости панафриканист, общественный деятель Натали Ямб. "Ситуация на Украине безусловно оказывает влияние на Африку, прежде всего, из-за санкций. Франкофонная Африка использует африканский франк в качестве валюты, а он контролируется Францией", - сказала Ямб в рамках первой министерской конференции Форума партнерства "Россия-Африка" в Сочи. Такое положение мешает африканским странам вести торговлю с РФ, отметила она. "У нас есть деньги. Они хранятся в наших центральных банках, но они полностью контролируются Францией и из-за санкций наши государства не могут проводить торговые сделки, которые они хотят. У нас нет наших собственных валют, и если Европа вводит санкции против России, то африканский франк подчиняется этой логике вещей, и мы не можем вести торговые сделки с Россией", - добавила она. Ямб отметила, что африканский странам приходится вести сделки с Россией через "третьи руки", а это малопривлекательно. Конференция проходила с 9 по 10 ноября на федеральной территории Сириус, которая располагается у границ сочинского Адлера.

https://ria.ru/20241110/lavrov-1982949837.html

https://ria.ru/20241110/rossiya-1982962427.html

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экономика, цены на нефть, россия, африка, украина