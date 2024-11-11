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Астраханские бойцы помогли отреставрировать памятник в Запорожье
Астраханские бойцы помогли отреставрировать памятник в Запорожье - РИА Новости, 11.11.2024
Астраханские бойцы помогли отреставрировать памятник в Запорожье
Астраханские бойцы помогли отреставрировать памятник участникам Великой Отечественной войны в Запорожской области, сообщает администрация губернатора региона. РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T10:36
2024-11-11T10:36
2024-11-11T10:36
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 ноя - РИА Новости. Астраханские бойцы помогли отреставрировать памятник участникам Великой Отечественной войны в Запорожской области, сообщает администрация губернатора региона. Мемориал установлен в селе Стульнево. За десятилетия он сильно обветшал. Участники спецоперации, в числе которых двое астраханцев, приняли решение привести памятник в порядок. "Военнослужащие покрасили монумент, заменили на нем надписи с украинского языка на русский, восстановили и зажгли Вечный огонь, который не горел здесь около восьми лет", - говорится в сообщении. Местные жители и глава поселения оценили труд бойцов и поблагодарили их за заботу о памяти героев-предков. Астраханская область на постоянной основе оказывает помощь воссоединенным регионам. С лета 2022 года регион взял шефство над Кременским районом ЛНР. Строители, медицинские работники и другие специалисты из Астрахани регулярно выезжают для оказания помощи в восстановлении инфраструктуры и организации других работ. Кроме того, в новые регионы направляются гуманитарные грузы - предметы первой необходимости, средства личной гигиены, продукты питания, лекарства, медицинское оборудование, стройматериалы, бытовая техника.
https://ria.ru/20241028/astrakhan-1980551420.html
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луганская народная республика, астраханская область, запорожская область
Астраханская область, Луганская Народная Республика, Астраханская область, Запорожская область
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 ноя - РИА Новости.
Астраханские бойцы помогли отреставрировать памятник участникам Великой Отечественной войны в Запорожской области, сообщает
администрация губернатора региона.
Мемориал установлен в селе Стульнево. За десятилетия он сильно обветшал. Участники спецоперации, в числе которых двое астраханцев, приняли решение привести памятник в порядок.
"Военнослужащие покрасили монумент, заменили на нем надписи с украинского языка на русский, восстановили и зажгли Вечный огонь, который не горел здесь около восьми лет", - говорится в сообщении.
Местные жители и глава поселения оценили труд бойцов и поблагодарили их за заботу о памяти героев-предков.
Астраханская область
на постоянной основе оказывает помощь воссоединенным регионам. С лета 2022 года регион взял шефство над Кременским районом ЛНР
. Строители, медицинские работники и другие специалисты из Астрахани
регулярно выезжают для оказания помощи в восстановлении инфраструктуры и организации других работ.
Кроме того, в новые регионы направляются гуманитарные грузы - предметы первой необходимости, средства личной гигиены, продукты питания, лекарства, медицинское оборудование, стройматериалы, бытовая техника.