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Сектор Газа должен вернуться под контроль Палестины, заявил Аббас - РИА Новости, 11.11.2024
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15:15 11.11.2024 (обновлено: 15:34 11.11.2024)
https://ria.ru/20241111/palestina-1983103645.html
Сектор Газа должен вернуться под контроль Палестины, заявил Аббас
Сектор Газа должен вернуться под контроль Палестины, заявил Аббас - РИА Новости, 11.11.2024
Сектор Газа должен вернуться под контроль Палестины, заявил Аббас
Палестинская национальная администрация должна вернуть себе суверенитет в управлении сектором Газа, где в настоящее время находится израильская армия, заявил в... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T15:15
2024-11-11T15:34
в мире
палестина
израиль
сектор газа
махмуд аббас
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ДОХА, 11 ноя - РИА Новости. Палестинская национальная администрация должна вернуть себе суверенитет в управлении сектором Газа, где в настоящее время находится израильская армия, заявил в понедельник на открытии арабо-исламского саммита в Эр-Рияде палестинский лидер Махмуд Аббас.Лидеры и представители 50 стран собрались в Саудовской Аравии, чтобы обсудить ситуацию в секторе Газа и Ливане."Необходимо выполнить резолюцию Совета безопасности ООН по прекращению войны и выводу израильских войск из сектора Газа. Государственная палестинская администрация должна вернуть себе суверенитет в управлении сектором Газа, необходимо вернуть перемещенных лиц в свои дома и начать восстановление всего разрушенного Израилем в секторе Газа", - сказал Аббас.Кроме того, он заявил, что Совет Безопасности ООН должен приостановить членство Израиля в организации."Мы также призываем международное сообщество остановить терроризм поселенцев против нашего народа и наложить санкции на Израиль", - добавил Аббас.
https://ria.ru/20241111/konflikt-1915630213.html
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в мире, палестина, израиль, сектор газа, махмуд аббас, оон
В мире, Палестина, Израиль, Сектор Газа, Махмуд Аббас, ООН
Сектор Газа должен вернуться под контроль Палестины, заявил Аббас

Аббас: сектор Газа должен вернуться под контроль Палестинской администрации

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Палестины Махмуд Аббас
Президент Палестины Махмуд Аббас - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Палестины Махмуд Аббас . Архивное фото
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ДОХА, 11 ноя - РИА Новости. Палестинская национальная администрация должна вернуть себе суверенитет в управлении сектором Газа, где в настоящее время находится израильская армия, заявил в понедельник на открытии арабо-исламского саммита в Эр-Рияде палестинский лидер Махмуд Аббас.
Лидеры и представители 50 стран собрались в Саудовской Аравии, чтобы обсудить ситуацию в секторе Газа и Ливане.
"Необходимо выполнить резолюцию Совета безопасности ООН по прекращению войны и выводу израильских войск из сектора Газа. Государственная палестинская администрация должна вернуть себе суверенитет в управлении сектором Газа, необходимо вернуть перемещенных лиц в свои дома и начать восстановление всего разрушенного Израилем в секторе Газа", - сказал Аббас.
Кроме того, он заявил, что Совет Безопасности ООН должен приостановить членство Израиля в организации.
"Мы также призываем международное сообщество остановить терроризм поселенцев против нашего народа и наложить санкции на Израиль", - добавил Аббас.
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В миреПалестинаИзраильСектор ГазаМахмуд АббасООН
 
 
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