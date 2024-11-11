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Сектор Газа должен вернуться под контроль Палестины, заявил Аббас
Сектор Газа должен вернуться под контроль Палестины, заявил Аббас - РИА Новости, 11.11.2024
Сектор Газа должен вернуться под контроль Палестины, заявил Аббас
Палестинская национальная администрация должна вернуть себе суверенитет в управлении сектором Газа, где в настоящее время находится израильская армия, заявил в... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T15:15
2024-11-11T15:15
2024-11-11T15:34
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ДОХА, 11 ноя - РИА Новости. Палестинская национальная администрация должна вернуть себе суверенитет в управлении сектором Газа, где в настоящее время находится израильская армия, заявил в понедельник на открытии арабо-исламского саммита в Эр-Рияде палестинский лидер Махмуд Аббас.Лидеры и представители 50 стран собрались в Саудовской Аравии, чтобы обсудить ситуацию в секторе Газа и Ливане."Необходимо выполнить резолюцию Совета безопасности ООН по прекращению войны и выводу израильских войск из сектора Газа. Государственная палестинская администрация должна вернуть себе суверенитет в управлении сектором Газа, необходимо вернуть перемещенных лиц в свои дома и начать восстановление всего разрушенного Израилем в секторе Газа", - сказал Аббас.Кроме того, он заявил, что Совет Безопасности ООН должен приостановить членство Израиля в организации."Мы также призываем международное сообщество остановить терроризм поселенцев против нашего народа и наложить санкции на Израиль", - добавил Аббас.
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в мире, палестина, израиль, сектор газа, махмуд аббас, оон
В мире, Палестина, Израиль, Сектор Газа, Махмуд Аббас, ООН
Сектор Газа должен вернуться под контроль Палестины, заявил Аббас
Аббас: сектор Газа должен вернуться под контроль Палестинской администрации