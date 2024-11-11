https://ria.ru/20241111/palestina-1983103645.html

Сектор Газа должен вернуться под контроль Палестины, заявил Аббас

Сектор Газа должен вернуться под контроль Палестины, заявил Аббас - РИА Новости, 11.11.2024

Сектор Газа должен вернуться под контроль Палестины, заявил Аббас

Палестинская национальная администрация должна вернуть себе суверенитет в управлении сектором Газа, где в настоящее время находится израильская армия, заявил в... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T15:15

2024-11-11T15:15

2024-11-11T15:34

в мире

палестина

израиль

сектор газа

махмуд аббас

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974919225_0:35:2911:1672_1920x0_80_0_0_0f6c8624b74f518ad04878ad3eacc739.jpg

ДОХА, 11 ноя - РИА Новости. Палестинская национальная администрация должна вернуть себе суверенитет в управлении сектором Газа, где в настоящее время находится израильская армия, заявил в понедельник на открытии арабо-исламского саммита в Эр-Рияде палестинский лидер Махмуд Аббас.Лидеры и представители 50 стран собрались в Саудовской Аравии, чтобы обсудить ситуацию в секторе Газа и Ливане."Необходимо выполнить резолюцию Совета безопасности ООН по прекращению войны и выводу израильских войск из сектора Газа. Государственная палестинская администрация должна вернуть себе суверенитет в управлении сектором Газа, необходимо вернуть перемещенных лиц в свои дома и начать восстановление всего разрушенного Израилем в секторе Газа", - сказал Аббас.Кроме того, он заявил, что Совет Безопасности ООН должен приостановить членство Израиля в организации."Мы также призываем международное сообщество остановить терроризм поселенцев против нашего народа и наложить санкции на Израиль", - добавил Аббас.

https://ria.ru/20241111/konflikt-1915630213.html

палестина

израиль

сектор газа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, палестина, израиль, сектор газа, махмуд аббас, оон