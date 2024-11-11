https://ria.ru/20241111/otkljuchenija-1983080804.html
В Харьковской области ввели аварийные отключения света
В Харьковской области ввели аварийные отключения света - РИА Новости, 11.11.2024
В Харьковской области ввели аварийные отключения света
Аварийные отключения электроснабжения введены в Харьковской области на Украине, сообщает сетевой оператор "Харьковоблэнрего" в Telegram-канале. РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T14:06
2024-11-11T14:06
2024-11-11T14:06
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Аварийные отключения электроснабжения введены в Харьковской области на Украине, сообщает сетевой оператор "Харьковоблэнрего" в Telegram-канале."В Харьковской области введены графики аварийных отключений", - говорится в сообщении, опубликованном энергокомпании. Ранее в понедельник аварийные отключения света ввели в Житомирской, Сумской и Черкасской областях. Экстренные отключения света из-за угрозы ударов по объектам энергосистемы были введены в Николаевской, Киевской, Черкасской, Сумской, Житомирской, Кировоградской областях Украины а также в Киеве и Харькове.
https://ria.ru/20241111/goroda-1983004833.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьковская область, украина, черкасская область
В мире, Харьковская область, Украина, Черкасская область
В Харьковской области ввели аварийные отключения света
"Харьковоблэнрего": в Харьковской области ввели аварийные отключения света