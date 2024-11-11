Рейтинг@Mail.ru
На Ставрополье четверых мужчин подозревают в осквернении Вечного огня - РИА Новости, 11.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:26 11.11.2024
https://ria.ru/20241111/oskvernenie-1983187753.html
На Ставрополье четверых мужчин подозревают в осквернении Вечного огня
На Ставрополье четверых мужчин подозревают в осквернении Вечного огня - РИА Новости, 11.11.2024
На Ставрополье четверых мужчин подозревают в осквернении Вечного огня
Следователи подозревают четверых мужчин в осквернении Вечного огня в городе Невинномысск Ставропольского края, мужчины задержаны, сообщает региональное... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T20:26
2024-11-11T20:26
происшествия
невинномысск
ставропольский край
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983186983_20:0:838:460_1920x0_80_0_0_f85475e1844b7389eb2656fa1877edbe.jpg
ПЯТИГОРСК, 11 ноя - РИА Новости. Следователи подозревают четверых мужчин в осквернении Вечного огня в городе Невинномысск Ставропольского края, мужчины задержаны, сообщает региональное следственное управление СК РФ. "В Невинномысске четверо жителей соседней республики подозреваются в осквернении символов воинской славы России. Следователем СК России молодые люди задержаны. В ближайшее время в отношении них будет избрана мера пресечения", - говорится в сообщении. По данным СК, вечером 10 сентября в городе Невинномысск подозреваемые осквернили Вечный огонь у обелиска "Вечная Слава", воздвигнутого в память о воинах, погибших в годы гражданской и Великой Отечественной войн.
https://ria.ru/20241021/ivanovo-1979156946.html
невинномысск
ставропольский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983186983_147:0:760:460_1920x0_80_0_0_75eca328692fa3ff1ff7c821f022695d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, невинномысск, ставропольский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Невинномысск, Ставропольский край, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
На Ставрополье четверых мужчин подозревают в осквернении Вечного огня

СК РФ: на Ставрополье четверых мужчин подозревают в осквернении Вечного огня

© СУ СКР по Ставропольскому краюВ Невинномысске четверо жителей соседней республики осквернили "Вечный огонь". Кадр видео
В Невинномысске четверо жителей соседней республики осквернили Вечный огонь. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© СУ СКР по Ставропольскому краю
В Невинномысске четверо жителей соседней республики осквернили "Вечный огонь". Кадр видео
Читать ria.ru в
Дзен
ПЯТИГОРСК, 11 ноя - РИА Новости. Следователи подозревают четверых мужчин в осквернении Вечного огня в городе Невинномысск Ставропольского края, мужчины задержаны, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
"В Невинномысске четверо жителей соседней республики подозреваются в осквернении символов воинской славы России. Следователем СК России молодые люди задержаны. В ближайшее время в отношении них будет избрана мера пресечения", - говорится в сообщении.
По данным СК, вечером 10 сентября в городе Невинномысск подозреваемые осквернили Вечный огонь у обелиска "Вечная Слава", воздвигнутого в память о воинах, погибших в годы гражданской и Великой Отечественной войн.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
В Иваново арестовали женщину, потушившую Вечный огонь
21 октября, 17:18
 
ПроисшествияНевинномысскСтавропольский крайРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала