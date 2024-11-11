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На Ставрополье четверых мужчин подозревают в осквернении Вечного огня

На Ставрополье четверых мужчин подозревают в осквернении Вечного огня - РИА Новости, 11.11.2024

На Ставрополье четверых мужчин подозревают в осквернении Вечного огня

Следователи подозревают четверых мужчин в осквернении Вечного огня в городе Невинномысск Ставропольского края, мужчины задержаны, сообщает региональное... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T20:26

2024-11-11T20:26

2024-11-11T20:26

происшествия

невинномысск

ставропольский край

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ПЯТИГОРСК, 11 ноя - РИА Новости. Следователи подозревают четверых мужчин в осквернении Вечного огня в городе Невинномысск Ставропольского края, мужчины задержаны, сообщает региональное следственное управление СК РФ. "В Невинномысске четверо жителей соседней республики подозреваются в осквернении символов воинской славы России. Следователем СК России молодые люди задержаны. В ближайшее время в отношении них будет избрана мера пресечения", - говорится в сообщении. По данным СК, вечером 10 сентября в городе Невинномысск подозреваемые осквернили Вечный огонь у обелиска "Вечная Слава", воздвигнутого в память о воинах, погибших в годы гражданской и Великой Отечественной войн.

https://ria.ru/20241021/ivanovo-1979156946.html

невинномысск

ставропольский край

россия

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происшествия, невинномысск, ставропольский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)