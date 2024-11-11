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Оренбуржье направит 1,8 млрд рублей на приобретение жилья для детей-сирот - РИА Новости, 11.11.2024
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Оренбургская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Оренбургская область
 
16:40 11.11.2024
https://ria.ru/20241111/orenburzhe-1983135610.html
Оренбуржье направит 1,8 млрд рублей на приобретение жилья для детей-сирот
Оренбуржье направит 1,8 млрд рублей на приобретение жилья для детей-сирот - РИА Новости, 11.11.2024
Оренбуржье направит 1,8 млрд рублей на приобретение жилья для детей-сирот
Власти Оренбургской области до конца года направят более 1,8 миллиарда рублей на приобретение жилья для детей-сирот, сообщил глава региона Денис Паслер в своем... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T16:40
2024-11-11T16:40
оренбургская область
оренбург
жилье
денис паслер
дети-сироты
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Власти Оренбургской области до конца года направят более 1,8 миллиарда рублей на приобретение жилья для детей-сирот, сообщил глава региона Денис Паслер в своем телеграм-канале. "Беспрецедентная сумма даже в сравнении с 2023-м, когда мы направили более одного миллиарда рублей на эти цели. В этом году квартиры получат 736 оренбуржцев. Важно, что это позволит сократить очередь, накопленную до 2019 года. В течение пяти лет мы поэтапно увеличиваем финансирование на решение вопроса. 467 квартир по всей области уже переданы и обживаются собственниками. С прошлого года работает еще один инструмент обеспечения жильем сирот: социально адаптированным, крепко стоящим на ногах мы предоставляем свидетельства на самостоятельную покупку жилых помещений. В этом году выдали 57 таких свидетельств. Квартиры для сирот приобретаются в новостройках и на вторичном рынке. Строительство нового жилья сейчас идет в 26 муниципальных образованиях области", - написал Паслер. По его словам, в Оренбурге на прошлой неделе передали 73 детям-сиротам ключи от квартир, которые расположены в новостройках на улицах Фронтовиков, Березке, Ткачева, Рокоссовского. В числе получивших есть участники СВО. С 2023 года бойцы, которые относятся к категории детей-сирот, имеют преимущественное право на получение жилья.
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оренбург, жилье, денис паслер, дети-сироты
Оренбургская область, Оренбург, Жилье, Денис Паслер, дети-сироты

Оренбуржье направит 1,8 млрд рублей на приобретение жилья для детей-сирот

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкДевушка открывает дверь квартиры
Девушка открывает дверь квартиры - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Власти Оренбургской области до конца года направят более 1,8 миллиарда рублей на приобретение жилья для детей-сирот, сообщил глава региона Денис Паслер в своем телеграм-канале.
"Беспрецедентная сумма даже в сравнении с 2023-м, когда мы направили более одного миллиарда рублей на эти цели. В этом году квартиры получат 736 оренбуржцев. Важно, что это позволит сократить очередь, накопленную до 2019 года. В течение пяти лет мы поэтапно увеличиваем финансирование на решение вопроса. 467 квартир по всей области уже переданы и обживаются собственниками. С прошлого года работает еще один инструмент обеспечения жильем сирот: социально адаптированным, крепко стоящим на ногах мы предоставляем свидетельства на самостоятельную покупку жилых помещений. В этом году выдали 57 таких свидетельств. Квартиры для сирот приобретаются в новостройках и на вторичном рынке. Строительство нового жилья сейчас идет в 26 муниципальных образованиях области", - написал Паслер.
По его словам, в Оренбурге на прошлой неделе передали 73 детям-сиротам ключи от квартир, которые расположены в новостройках на улицах Фронтовиков, Березке, Ткачева, Рокоссовского. В числе получивших есть участники СВО. С 2023 года бойцы, которые относятся к категории детей-сирот, имеют преимущественное право на получение жилья.
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