https://ria.ru/20241111/orenburzhe-1983135610.html

Оренбуржье направит 1,8 млрд рублей на приобретение жилья для детей-сирот

Оренбуржье направит 1,8 млрд рублей на приобретение жилья для детей-сирот - РИА Новости, 11.11.2024

Оренбуржье направит 1,8 млрд рублей на приобретение жилья для детей-сирот

Власти Оренбургской области до конца года направят более 1,8 миллиарда рублей на приобретение жилья для детей-сирот, сообщил глава региона Денис Паслер в своем... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T16:40

2024-11-11T16:40

2024-11-11T16:40

оренбургская область

оренбург

жилье

денис паслер

дети-сироты

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Власти Оренбургской области до конца года направят более 1,8 миллиарда рублей на приобретение жилья для детей-сирот, сообщил глава региона Денис Паслер в своем телеграм-канале. "Беспрецедентная сумма даже в сравнении с 2023-м, когда мы направили более одного миллиарда рублей на эти цели. В этом году квартиры получат 736 оренбуржцев. Важно, что это позволит сократить очередь, накопленную до 2019 года. В течение пяти лет мы поэтапно увеличиваем финансирование на решение вопроса. 467 квартир по всей области уже переданы и обживаются собственниками. С прошлого года работает еще один инструмент обеспечения жильем сирот: социально адаптированным, крепко стоящим на ногах мы предоставляем свидетельства на самостоятельную покупку жилых помещений. В этом году выдали 57 таких свидетельств. Квартиры для сирот приобретаются в новостройках и на вторичном рынке. Строительство нового жилья сейчас идет в 26 муниципальных образованиях области", - написал Паслер. По его словам, в Оренбурге на прошлой неделе передали 73 детям-сиротам ключи от квартир, которые расположены в новостройках на улицах Фронтовиков, Березке, Ткачева, Рокоссовского. В числе получивших есть участники СВО. С 2023 года бойцы, которые относятся к категории детей-сирот, имеют преимущественное право на получение жилья.

https://ria.ru/20241107/pasler-1982445297.html

оренбург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

оренбург, жилье, денис паслер, дети-сироты