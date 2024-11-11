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Предприятия легпрома и народные умельцы Оренбуржья получат господдержку - РИА Новости, 11.11.2024
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Оренбургская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Оренбургская область
 
11:13 11.11.2024
https://ria.ru/20241111/orenburzhe-1983030851.html
Предприятия легпрома и народные умельцы Оренбуржья получат господдержку
Предприятия легпрома и народные умельцы Оренбуржья получат господдержку - РИА Новости, 11.11.2024
Предприятия легпрома и народные умельцы Оренбуржья получат господдержку
Предприятия легкой промышленности и народные умельцы Оренбургской области по результатам отбора смогут получить субсидию для продвижения товаров на электронных... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T11:13
2024-11-11T11:13
оренбургская область
оренбургская область
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Предприятия легкой промышленности и народные умельцы Оренбургской области по результатам отбора смогут получить субсидию для продвижения товаров на электронных торговых площадках, сообщает пресс-служба регионального правительства. Так, предприниматели, развивающие народные художественные промыслы, могут получить до одного миллиона рублей на покупки нового оборудования и до 700 тысяч рублей для закупки сырья. Объем поддержки составит от 50% до 80% стоимости услуги или оборудования. На эти цели в областном бюджете запланировано 4,5 миллиона рублей. В отборе могут принять участие юридические лица и индивидуальные предприниматели. Заявки принимает областное министерство промышленности и энергетики с 12 по 26 ноября, говорится в сообщении. "В Оренбургской области реализуется комплекс мер поддержки промышленных предприятий. Предприятия участвуют в федеральных программах развития. За пять лет общий объем поддержки промышленных предприятий на региональном и федеральном уровнях составил порядка шести миллиардов рублей. Субсидию на продвижение на электронных площадках и на развитие народных художественных промыслов выдаем с 2021 года. Общий объем поддержки этого направления составил 10 миллионов рублей", – привели в пресс-службе слова главы региона Дениса Паслера.
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оренбургская область
Оренбургская область, Оренбургская область

Предприятия легпрома и народные умельцы Оренбуржья получат господдержку

© РИА Новости / Владимир ПесняГубернатор Оренбургской области Денис Паслер
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости / Владимир Песня
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Предприятия легкой промышленности и народные умельцы Оренбургской области по результатам отбора смогут получить субсидию для продвижения товаров на электронных торговых площадках, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Так, предприниматели, развивающие народные художественные промыслы, могут получить до одного миллиона рублей на покупки нового оборудования и до 700 тысяч рублей для закупки сырья. Объем поддержки составит от 50% до 80% стоимости услуги или оборудования. На эти цели в областном бюджете запланировано 4,5 миллиона рублей. В отборе могут принять участие юридические лица и индивидуальные предприниматели. Заявки принимает областное министерство промышленности и энергетики с 12 по 26 ноября, говорится в сообщении.
"В Оренбургской области реализуется комплекс мер поддержки промышленных предприятий. Предприятия участвуют в федеральных программах развития. За пять лет общий объем поддержки промышленных предприятий на региональном и федеральном уровнях составил порядка шести миллиардов рублей. Субсидию на продвижение на электронных площадках и на развитие народных художественных промыслов выдаем с 2021 года. Общий объем поддержки этого направления составил 10 миллионов рублей", – привели в пресс-службе слова главы региона Дениса Паслера.
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