https://ria.ru/20241111/orenburzhe-1983030851.html

Предприятия легпрома и народные умельцы Оренбуржья получат господдержку

Предприятия легпрома и народные умельцы Оренбуржья получат господдержку - РИА Новости, 11.11.2024

Предприятия легпрома и народные умельцы Оренбуржья получат господдержку

Предприятия легкой промышленности и народные умельцы Оренбургской области по результатам отбора смогут получить субсидию для продвижения товаров на электронных... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T11:13

2024-11-11T11:13

2024-11-11T11:13

оренбургская область

оренбургская область

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Предприятия легкой промышленности и народные умельцы Оренбургской области по результатам отбора смогут получить субсидию для продвижения товаров на электронных торговых площадках, сообщает пресс-служба регионального правительства. Так, предприниматели, развивающие народные художественные промыслы, могут получить до одного миллиона рублей на покупки нового оборудования и до 700 тысяч рублей для закупки сырья. Объем поддержки составит от 50% до 80% стоимости услуги или оборудования. На эти цели в областном бюджете запланировано 4,5 миллиона рублей. В отборе могут принять участие юридические лица и индивидуальные предприниматели. Заявки принимает областное министерство промышленности и энергетики с 12 по 26 ноября, говорится в сообщении. "В Оренбургской области реализуется комплекс мер поддержки промышленных предприятий. Предприятия участвуют в федеральных программах развития. За пять лет общий объем поддержки промышленных предприятий на региональном и федеральном уровнях составил порядка шести миллиардов рублей. Субсидию на продвижение на электронных площадках и на развитие народных художественных промыслов выдаем с 2021 года. Общий объем поддержки этого направления составил 10 миллионов рублей", – привели в пресс-службе слова главы региона Дениса Паслера.

https://ria.ru/20241108/orenburzhe-1982716187.html

оренбургская область

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оренбургская область