https://ria.ru/20241111/opasnost-1983092598.html

В Харьковской области рассказали об обстановке в освобожденной Колесниковке

В Харьковской области рассказали об обстановке в освобожденной Колесниковке - РИА Новости, 11.11.2024

В Харьковской области рассказали об обстановке в освобожденной Колесниковке

Обстановка в освобожденной Колесниковке Харьковской области остается опасной, выясняется, есть ли там мирные жители, сообщил РИА Новости глава российской... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T14:46

2024-11-11T14:46

2024-11-11T14:59

специальная военная операция на украине

россия

харьковская область

виталий ганчев

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Обстановка в освобожденной Колесниковке Харьковской области остается опасной, выясняется, есть ли там мирные жители, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.Ранее Минобороны РФ сообщало в понедельник, что группировкой войск "Запад" Вооружённых Сил Российской Федерации освобождён населённый пункт Колесниковка Харьковской области."Обстановка сейчас в этом и других ранее освобождённых населённых пунктах опасная. Мы проводим работу по выяснению присутствия там мирных жителей и возможностей оказания им необходимой помощи", - сообщил Ганчев.

https://ria.ru/20241105/pushilin-1981884665.html

россия

харьковская область

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россия, харьковская область, виталий ганчев, министерство обороны рф (минобороны рф)