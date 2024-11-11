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В Харьковской области рассказали об обстановке в освобожденной Колесниковке - РИА Новости, 11.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:46 11.11.2024 (обновлено: 14:59 11.11.2024)
https://ria.ru/20241111/opasnost-1983092598.html
В Харьковской области рассказали об обстановке в освобожденной Колесниковке
В Харьковской области рассказали об обстановке в освобожденной Колесниковке - РИА Новости, 11.11.2024
В Харьковской области рассказали об обстановке в освобожденной Колесниковке
Обстановка в освобожденной Колесниковке Харьковской области остается опасной, выясняется, есть ли там мирные жители, сообщил РИА Новости глава российской... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T14:46
2024-11-11T14:59
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
виталий ганчев
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Обстановка в освобожденной Колесниковке Харьковской области остается опасной, выясняется, есть ли там мирные жители, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.Ранее Минобороны РФ сообщало в понедельник, что группировкой войск "Запад" Вооружённых Сил Российской Федерации освобождён населённый пункт Колесниковка Харьковской области."Обстановка сейчас в этом и других ранее освобождённых населённых пунктах опасная. Мы проводим работу по выяснению присутствия там мирных жителей и возможностей оказания им необходимой помощи", - сообщил Ганчев.
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россия
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россия, харьковская область, виталий ганчев, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Виталий Ганчев, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Харьковской области рассказали об обстановке в освобожденной Колесниковке

Обстановка в освобожденной Колесниковке в Харьковской области остается опасной

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОператор FPV-дрона готовится к вылету в зоне СВО
Оператор FPV-дрона готовится к вылету в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Обстановка в освобожденной Колесниковке Харьковской области остается опасной, выясняется, есть ли там мирные жители, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
Ранее Минобороны РФ сообщало в понедельник, что группировкой войск "Запад" Вооружённых Сил Российской Федерации освобождён населённый пункт Колесниковка Харьковской области.
"Обстановка сейчас в этом и других ранее освобождённых населённых пунктах опасная. Мы проводим работу по выяснению присутствия там мирных жителей и возможностей оказания им необходимой помощи", - сообщил Ганчев.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияХарьковская областьВиталий ГанчевМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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