https://ria.ru/20241111/opasnost-1982988057.html

В Курской области объявили опасность атаки беспилотников

В Курской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 11.11.2024

В Курской области объявили опасность атаки беспилотников

Опасность атаки БПЛА объявлена в Курской области, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов. РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T03:31

2024-11-11T03:31

2024-11-11T03:31

специальная военная операция на украине

курская область

алексей смирнов (политик)

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Курской области, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов. "Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", - написал он в своём Telegram-канале.

https://ria.ru/20241031/unichtozhenie-1981207490.html

курская область

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курская область, алексей смирнов (политик)