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В Курской области объявили опасность атаки беспилотников
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 11.11.2024
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки БПЛА объявлена в Курской области, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов. РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T03:31
2024-11-11T03:31
2024-11-11T03:31
специальная военная операция на украине
курская область
алексей смирнов (политик)
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Курской области, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов. "Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", - написал он в своём Telegram-канале.
https://ria.ru/20241031/unichtozhenie-1981207490.html
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курская область, алексей смирнов (политик)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Алексей Смирнов (политик)
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников
Губернатор Смирнов: в Курской области объявлена опасность атаки беспилотников