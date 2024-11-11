https://ria.ru/20241111/oon-1983194546.html

Страны ЛАГ потребовали от СБ ООН расследовать преступления Израиля в Газе

Страны ЛАГ потребовали от СБ ООН расследовать преступления Израиля в Газе - РИА Новости, 11.11.2024

Страны ЛАГ потребовали от СБ ООН расследовать преступления Израиля в Газе

Участники второго внеочередного арабо-исламского саммита в Эр-Рияде потребовали от СБ ООН создать специальную независимую комиссию для расследования... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T21:44

2024-11-11T21:44

2024-11-11T22:05

в мире

израиль

саудовская аравия

ливан

оон

совет безопасности оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/18/1804662144_0:124:3201:1925_1920x0_80_0_0_0e635c72ac31794824048a35bcbb7544.jpg

ДОХА, 11 ноя - РИА Новости. Участники второго внеочередного арабо-исламского саммита в Эр-Рияде потребовали от СБ ООН создать специальную независимую комиссию для расследования преступлений Израиля в палестинском секторе Газа, говорится в декларации по итогам саммита."Самым решительным образом осуждаются ужасающие и шокирующие преступления, совершенные израильской оккупационной армией в секторе Газа, которые подпадают под понятие "геноцид", включая массовые захоронения, пытки и казни гражданского населения на местах, а также насильственные исчезновения, грабежи и этнические чистки, особенно на севере сектора Газа в течение прошедших нескольких недель", - отмечается в заявлении."Решено призвать Совет Безопасности ООН сформировать независимую и заслуживающую доверия международную комиссию по расследованию этих преступлений и предпринять серьезные шаги, чтобы предотвратить сокрытие доказательств и привлечь виновных к ответственности, а также сделать так, чтобы они не избежали наказания", - заключили участники саммита.В понедельник в Саудовской Аравии прошел второй арабо-исламский саммит, посвященный палестинской проблеме и Ливану с участием лидеров и высокопоставленных представителей 50 стран.

https://ria.ru/20241111/lag-1983189877.html

https://ria.ru/20241101/lag-1981258380.html

израиль

саудовская аравия

ливан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, саудовская аравия, ливан, оон, совет безопасности оон