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Страны ЛАГ потребовали от СБ ООН расследовать преступления Израиля в Газе - РИА Новости, 11.11.2024
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21:44 11.11.2024 (обновлено: 22:05 11.11.2024)
https://ria.ru/20241111/oon-1983194546.html
Страны ЛАГ потребовали от СБ ООН расследовать преступления Израиля в Газе
Страны ЛАГ потребовали от СБ ООН расследовать преступления Израиля в Газе - РИА Новости, 11.11.2024
Страны ЛАГ потребовали от СБ ООН расследовать преступления Израиля в Газе
Участники второго внеочередного арабо-исламского саммита в Эр-Рияде потребовали от СБ ООН создать специальную независимую комиссию для расследования... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T21:44
2024-11-11T22:05
в мире
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ДОХА, 11 ноя - РИА Новости. Участники второго внеочередного арабо-исламского саммита в Эр-Рияде потребовали от СБ ООН создать специальную независимую комиссию для расследования преступлений Израиля в палестинском секторе Газа, говорится в декларации по итогам саммита."Самым решительным образом осуждаются ужасающие и шокирующие преступления, совершенные израильской оккупационной армией в секторе Газа, которые подпадают под понятие "геноцид", включая массовые захоронения, пытки и казни гражданского населения на местах, а также насильственные исчезновения, грабежи и этнические чистки, особенно на севере сектора Газа в течение прошедших нескольких недель", - отмечается в заявлении."Решено призвать Совет Безопасности ООН сформировать независимую и заслуживающую доверия международную комиссию по расследованию этих преступлений и предпринять серьезные шаги, чтобы предотвратить сокрытие доказательств и привлечь виновных к ответственности, а также сделать так, чтобы они не избежали наказания", - заключили участники саммита.В понедельник в Саудовской Аравии прошел второй арабо-исламский саммит, посвященный палестинской проблеме и Ливану с участием лидеров и высокопоставленных представителей 50 стран.
https://ria.ru/20241111/lag-1983189877.html
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в мире, израиль, саудовская аравия, ливан, оон, совет безопасности оон
В мире, Израиль, Саудовская Аравия, Ливан, ООН, Совет Безопасности ООН
Страны ЛАГ потребовали от СБ ООН расследовать преступления Израиля в Газе

Арабо-исламский саммит потребовал от СБ ООН расследовать преступления в Газе

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкЛига арабских государств (ЛАГ) в штаб-квартире ЛАГ
Лига арабских государств (ЛАГ) в штаб-квартире ЛАГ - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Лига арабских государств (ЛАГ) в штаб-квартире ЛАГ. Архивное фото
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ДОХА, 11 ноя - РИА Новости. Участники второго внеочередного арабо-исламского саммита в Эр-Рияде потребовали от СБ ООН создать специальную независимую комиссию для расследования преступлений Израиля в палестинском секторе Газа, говорится в декларации по итогам саммита.
"Самым решительным образом осуждаются ужасающие и шокирующие преступления, совершенные израильской оккупационной армией в секторе Газа, которые подпадают под понятие "геноцид", включая массовые захоронения, пытки и казни гражданского населения на местах, а также насильственные исчезновения, грабежи и этнические чистки, особенно на севере сектора Газа в течение прошедших нескольких недель", - отмечается в заявлении.
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"Решено призвать Совет Безопасности ООН сформировать независимую и заслуживающую доверия международную комиссию по расследованию этих преступлений и предпринять серьезные шаги, чтобы предотвратить сокрытие доказательств и привлечь виновных к ответственности, а также сделать так, чтобы они не избежали наказания", - заключили участники саммита.
В понедельник в Саудовской Аравии прошел второй арабо-исламский саммит, посвященный палестинской проблеме и Ливану с участием лидеров и высокопоставленных представителей 50 стран.
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