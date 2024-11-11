https://ria.ru/20241111/obstrel-1983094734.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 11.11.2024

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска с начала суток выпустили семь снарядов калибром 155 миллиметров по Донецку и Горловке, в том числе кассетного типа, сообщило в понедельник... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T14:57

2024-11-11T14:57

2024-11-11T14:57

специальная военная операция на украине

горловка

донецк

донецкая народная республика

иван приходько

вооруженные силы украины

стирол

происшествия

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ДОНЕЦК, 11 ноя – РИА Новости. Украинские войска с начала суток выпустили семь снарядов калибром 155 миллиметров по Донецку и Горловке, в том числе кассетного типа, сообщило в понедельник представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "После 00.00 зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 03.30 – населенный пункт Катериновка – населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): 2 снаряда калибром 155 мм… 09.10 – населенный пункт Курахово – город Донецк (Петровский район): 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Отмечается, что в 10.30 ВСУ выпустили два кассетных снаряда "натовского" калибра по Никитовскому району Горловки. Ранее мэр Головки Иван Приходько сообщил, что в понедельник из-за атаки украинского беспилотника ранены двое мирных жителей и повреждено здание интерната в Никитовском районе города. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20241111/demografiya-1982494811.html

горловка

донецк

донецкая народная республика

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горловка, донецк, донецкая народная республика, иван приходько, вооруженные силы украины, стирол, происшествия