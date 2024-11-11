https://ria.ru/20241111/obstrel-1983094734.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 11.11.2024
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска с начала суток выпустили семь снарядов калибром 155 миллиметров по Донецку и Горловке, в том числе кассетного типа, сообщило в понедельник... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T14:57
2024-11-11T14:57
2024-11-11T14:57
специальная военная операция на украине
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иван приходько
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 11 ноя – РИА Новости. Украинские войска с начала суток выпустили семь снарядов калибром 155 миллиметров по Донецку и Горловке, в том числе кассетного типа, сообщило в понедельник представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "После 00.00 зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 03.30 – населенный пункт Катериновка – населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): 2 снаряда калибром 155 мм… 09.10 – населенный пункт Курахово – город Донецк (Петровский район): 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Отмечается, что в 10.30 ВСУ выпустили два кассетных снаряда "натовского" калибра по Никитовскому району Горловки. Ранее мэр Головки Иван Приходько сообщил, что в понедельник из-за атаки украинского беспилотника ранены двое мирных жителей и повреждено здание интерната в Никитовском районе города. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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горловка, донецк, донецкая народная республика, иван приходько, вооруженные силы украины, стирол, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Стирол, Происшествия
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
СЦКК ДНР: ВСУ выпустили 7 снарядов по Донецку и Горловке, включая кассетные