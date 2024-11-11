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Украинская армия за сутки нанесла 55 ударов по Херсонской области - РИА Новости, 11.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:08 11.11.2024
https://ria.ru/20241111/obstrel-1983014925.html
Украинская армия за сутки нанесла 55 ударов по Херсонской области
Украинская армия за сутки нанесла 55 ударов по Херсонской области - РИА Новости, 11.11.2024
Украинская армия за сутки нанесла 55 ударов по Херсонской области
Украинская армия за сутки нанесла 55 артиллерийских ударов по левобережью Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 11 населенных пунктов, сообщил... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T10:08
2024-11-11T10:08
специальная военная операция на украине
в мире
днепр (город)
херсонская область
каховка
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК, 11 ноя - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 55 артиллерийских ударов по левобережью Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 11 населенных пунктов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 35 артиллерийских ударов. Еще 20 обстрелов со стороны ВСУ произошли ночью. Всего под огонь попали 11 населенных пунктов области", - сообщил источник. Обстрелам украинской армии подверглись: Каховка, Днепряны, Каиры, Заводовка, Новая Каховка, Князе-Григоровка, Малая Лепетиха, Пролетарка, Новая Маячка, Алешки, Корсунка.
https://ria.ru/20240529/udary-1949059065.html
днепр (город)
херсонская область
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в мире, днепр (город), херсонская область , каховка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепр (город), Херсонская область , Каховка, Вооруженные силы Украины
Украинская армия за сутки нанесла 55 ударов по Херсонской области

Источник: ВСУ за сутки обстреляли 11 населенных пунктов в Херсонской области

© Фото : Владимир Сальдо/TelegramМесто удара ВСУ в Алешкинском муниципальном округе Херсонской области
Место удара ВСУ в Алешкинском муниципальном округе Херсонской области - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© Фото : Владимир Сальдо/Telegram
Место удара ВСУ в Алешкинском муниципальном округе Херсонской области. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 11 ноя - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 55 артиллерийских ударов по левобережью Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 11 населенных пунктов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.
"В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 35 артиллерийских ударов. Еще 20 обстрелов со стороны ВСУ произошли ночью. Всего под огонь попали 11 населенных пунктов области", - сообщил источник.
Обстрелам украинской армии подверглись: Каховка, Днепряны, Каиры, Заводовка, Новая Каховка, Князе-Григоровка, Малая Лепетиха, Пролетарка, Новая Маячка, Алешки, Корсунка.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДнепр (город)Херсонская областьКаховкаВооруженные силы Украины
 
 
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