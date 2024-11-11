https://ria.ru/20241111/obstrel-1983014925.html
Украинская армия за сутки нанесла 55 ударов по Херсонской области
Украинская армия за сутки нанесла 55 ударов по Херсонской области - РИА Новости, 11.11.2024
Украинская армия за сутки нанесла 55 ударов по Херсонской области
Украинская армия за сутки нанесла 55 артиллерийских ударов по левобережью Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 11 населенных пунктов, сообщил... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T10:08
2024-11-11T10:08
2024-11-11T10:08
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каховка
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК, 11 ноя - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 55 артиллерийских ударов по левобережью Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 11 населенных пунктов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 35 артиллерийских ударов. Еще 20 обстрелов со стороны ВСУ произошли ночью. Всего под огонь попали 11 населенных пунктов области", - сообщил источник. Обстрелам украинской армии подверглись: Каховка, Днепряны, Каиры, Заводовка, Новая Каховка, Князе-Григоровка, Малая Лепетиха, Пролетарка, Новая Маячка, Алешки, Корсунка.
https://ria.ru/20240529/udary-1949059065.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днепр (город), херсонская область , каховка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепр (город), Херсонская область , Каховка, Вооруженные силы Украины
Украинская армия за сутки нанесла 55 ударов по Херсонской области
Источник: ВСУ за сутки обстреляли 11 населенных пунктов в Херсонской области