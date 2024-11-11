https://ria.ru/20241111/obstrel-1983014925.html

Украинская армия за сутки нанесла 55 ударов по Херсонской области

Украинская армия за сутки нанесла 55 ударов по Херсонской области - РИА Новости, 11.11.2024

Украинская армия за сутки нанесла 55 ударов по Херсонской области

Украинская армия за сутки нанесла 55 артиллерийских ударов по левобережью Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 11 населенных пунктов, сообщил... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T10:08

2024-11-11T10:08

2024-11-11T10:08

специальная военная операция на украине

в мире

днепр (город)

херсонская область

каховка

вооруженные силы украины

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ГЕНИЧЕСК, 11 ноя - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 55 артиллерийских ударов по левобережью Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 11 населенных пунктов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 35 артиллерийских ударов. Еще 20 обстрелов со стороны ВСУ произошли ночью. Всего под огонь попали 11 населенных пунктов области", - сообщил источник. Обстрелам украинской армии подверглись: Каховка, Днепряны, Каиры, Заводовка, Новая Каховка, Князе-Григоровка, Малая Лепетиха, Пролетарка, Новая Маячка, Алешки, Корсунка.

https://ria.ru/20240529/udary-1949059065.html

днепр (город)

херсонская область

каховка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, днепр (город), херсонская область , каховка, вооруженные силы украины